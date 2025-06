Jani en Otto-Jan ontvangen Ellen Callebout in 'Viva La Feta'

Deze week herkennen Jani en Otto-Jan wél meteen wie er voet aan wal zet op Sifnos, want niemand minder dan Ellen Callebout legt haar lot voor de volle 48u in handen van het Nederlands-Griekse vakantiekoppel.

In de laatste aflevering van dit seizoen halen ze alles uit de kast voor een avontuurlijke tweedaagse. Jani neemt haar mee om te gaan vissen en organiseert een uitdagende wandeling. Otto-Jan regelt dan weer een bezoek aan de lokale geitenboer voor een workshop geiten melken.

Al fietsend trekken Otto-Jan en Ellen richting de geitenboer. Onderweg vertelt Ellen dat ze als twaalfjarige betrokken raakte bij een ernstig fietsongeval: 'Ik ben in die man zijn auto gevlogen. Hij is tegen mij gereden, ik ben door de lucht gevlogen en opeens lag ik op zijn schoot, door de voorruit heen.' Ellen heeft enorm veel geluk gehad: 'De ambulanciers zeiden dat als ik tien of twintig jaar ouder was geweest, ik er los over was gevlogen en had ik het waarschijnlijk niet overleefd.'

In de aflevering blikt Ellen terug op haar beginjaren met Gert en de band met Marie en Viktor: 'Ik denk dat we één jaar undercover geleefd hebben. Marie en Viktor waren toen 12 en 13 jaar. Dat waren toen al ongelofelijke kinderen. Vanaf het begin waren ze enthousiast als ze mij zagen. Misschien ook omdat ik niet direct bij hen ben gaan wonen en dat ze uitkeken naar mijn komst.'

Jani en Otto-Jan sluiten opnieuw de deuren van hun Griekse villa. Dit seizoen klommen ze met Average de boom in, organiseerden ze een trouw met Petra De Sutter en ontmoetten ze Henk Schiffmacher, de tatoeëerder van The Red Hot Chili Peppers. Maar ook ontvingen ze een bijzonder openhartige Regula Ysewijn, hielden ze al dan niet rekening met de moeilijke eetgewoontes van Jens Dendoncker, luisterden ze naar het bijzondere levensverhaal van Monnik Giel en deden ze alsof ze Davina Simons al jaar en dag kenden. Nu halen ze dus nog één keer alles uit kast om Ellen Callebout de tweedaagse van haar leven te geven.

'Viva La Feta', woensdag 11 juni om 21.15 uur op Play4 en GoPlay.