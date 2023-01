'James De Musical' sluit het seizoen af met Alex Agnew

De lagere school bleek voor de kleine AA een beetje een Fear Factory, door regelmatige confrontaties met pestende bully's. Gelukkig zorgde Superman en vooral papa John voor afleiding en vonden ze elkaar in hun liefde voor muziek en hun passie voor het boksen.

Maar in 2002, net voor Alex zou doorbreken als comedian, overlijdt zijn Hero. Een heel moeilijk afscheid, maar toch overheersen de warme herinneringen. In de jaren die volgen wordt Alex wereldberoemd in Vlaanderen en entertaint hij tot de nok gevulde sportpaleizen met zijn comedy.

Maar het zijn Yasmine en Amy die voor de soundtrack van zijn leven zorgen. En de musical natuurlijk!

James Cooke: 'Bijzonder vereerd met hem als onze laatste gast van dit tweede seizoen. Ik ken hem helemaal nog niet zo lang, maar als we elkaar tegen het lijf lopen is dat steevast een enorm plezierig weerzien. Alex intrigeert mij. Hij daagt mij uit op zijn eigen manier en daar houd ik enorm van.'

'James De Musical', donderdag 26 januari om 21.00 uur op Play4 en Goplay.