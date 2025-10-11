Imposante glazentoren sneuvelt tijdens trouwvoorbereidingen in 'Jani & James doen-het-zelf'

Annemie Struyf kijkt achter de muren van het slotklooster in 'In Hemelsnaam'
zaterdag 11 oktober 2025
Love is in the air in de laatste aflevering van 'Jani & James doen-het-zelf'. Niet zozeer bij de boezemvrienden zelf, maar wel bij tortelduifjes Jill en Tom, voor wie Jani en James een droomhuwelijk in elkaar proberen te boksen — en dat van A tot Z.

Want deze keer kruipen ze in de huid van weddingplanner en zijn ze verantwoordelijk voor wat de mooiste dag in het leven van het koppel moet worden. Tijdens de trouw mag er dus absoluut niets mislopen. Daarom testen ze op voorhand al een paar zaken uit, zoals de glazentoren die de bruid zo graag wil op haar trouw. En dat is maar goed ook, want het bouwen van zo’n toren blijkt geen sinecure te zijn.



Hopelijk brengen scherven dit keer écht geluk, want er moet nog heel wat gebeuren voordat de droombruiloft van start kan gaan. Jani helpt de bruid en haar bruidsmeisjes bij het kiezen van de perfecte outfit, terwijl James samen met de bruidegom eigenhandig de ringen maakt.

Samen met het bruidspaar selecteren ze de ideale wijn, oefenen ze de openingsdans en zorgen ze ervoor dat de locatie er piekfijn uitziet. Lukt het Jani en James om hun laatste opdracht tot een goed einde te brengen en Jill en Tom de dag van hun leven te bezorgen?

'Jani & James doen-het-zelf', zaterdag 11 oktober vanaf 20.00 uur op Play4 en GoPlay.


