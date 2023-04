'Huizenjagers' krijgen deze week een aartsmoeilijke opdracht voorgeschoteld

De 64-jarige Marianne is de oudste huizenjager van dit seizoen. Ze was al heel haar leven in de ban van het vastgoed, maar startte de officiële opleiding tot makelaar pas op haar 57ste. Toen ze 60 was, behaalde ze haar diploma en was ze afgestudeerd.

Een stageplek vinden was voor haar niet makkelijk: overal werd ze geweigerd door haar leeftijd. Daarom besloot ze een eigen kantoor op te richten. Ondertussen is HM Vastgoed uitgegroeid tot een begrip in het Leuvense. En ook al is ze al 64, ze denkt nog lang niet aan stoppen.

Willem: Dat de 25-jarige Willem makelaar zou worden, stond in de sterren geschreven. Het is dan ook met de paplepel ingegeven: zijn mama is makelaar, zijn grootvader was makelaar en zelfs zijn overgrootvader was makelaar. Immo Lissens is een familiebedrijf dat al 50 jaar bestaat en Willem is intussen de vierde generatie makelaars. Als klein jongetje ging hij al met zijn moeder mee op huisbezoek. Jong geleerd is oud gedaan! Zijn mama deed trouwens ook al mee in een van de eerste seizoenen 'Huizenjagers'. Hij treedt dus niet alleen in haar voetsporen als makelaar, maar ook als huizenjager.

Mikhael: De 33-jarige Mikhael is een echte gevoelsmens. Hij heeft een verleden in de investeringswereld, maar ruilde met veel plezier de cijfertjes en feiten in voor het menselijke en het sociale van de immowereld. Hij heeft ook bijzondere geluksbrengers… zijn onderbroeken.

Aflevering 1 - 24 april: Joni en Jordy – budget € 480.000

Dierenliefhebbers Joni en Jordy zoeken een thuis voor zichzelf, hun vijf honden én hun zeven paarden. Rond Tremelo en Aarschot willen ze graag een open bebouwing met twee slaapkamers. Ze dromen ervan om ooit een hondenpension te openen, dus daar moet ook ruimte voor zijn in het nieuwe huis. Voor hun zeven paarden zoeken ze ook minstens 1 hectare weiland. Een beestige uitdaging voor de Hagelandse huizenjagers.

Aflevering 2 - 25 april: Mik en Marie – budget € 850.000

Mik is al 7 jaar op zoek naar een nieuwe woning. Ze heeft al vele teleurstellingen gekend op immovlak en plaatst nu al haar hoop in de handen van de huizenjagers. Wat ze zoekt, is vooral rust. Ze wil een instapklare, open bebouwing op minstens 20 meter verwijderd van de buren, liefst in een doodlopend straatje. Waar ze ook van droomt, is een groene, prikkelarme tuin met een zwemvijver. Omdat ze ook al een dagje ouder wordt, wil ze ook graag een slaap- en badkamer op het gelijkvloers. Een pittige uitdaging voor de Hagelandse huizenjagers.

Aflevering 3 - 26 april: Stephanie en Jonas - budget € 850.000

Stephanie en Jonas zijn 33 en zijn trotse ouders van 2 jonge kindjes. Door die gezinsuitbreiding zijn ze hun huidige huis ontgroeid en dus zijn ze op zoek naar iets nieuws, iets groters, iets groeners. Daarvoor kijken ze uit naar vrijstaande woningen in een groene omgeving op maximum 15 kilometer van Leuven. Hun ideale gezinswoning heeft 4 slaapkamers en 2 badkamers. Een grote tuin is heel belangrijk: daar willen ze het gevoel krijgen op vakantie te zijn.

Aflevering 4 - 27 april: Jorn en Nina – budget € 400.000

Jorn en Nina wonen in het huis dat ze gekocht hebben vlak nadat ze hun droomhuis hadden mislopen. Ze hoopten dat ze er gelukkig gingen worden, maar kunnen er toch hun draai niet vinden. Daarom zoeken ze hun heil bij de huizenjagers. Hun nieuwe droomwoning ligt tussen Boutersem en Tienen, heeft genoeg parkeerplaats en 2 of 3 slaapkamers. Jorn zoekt ook een aparte dressing voor zijn collectie sneakers. Daarbovenop is Jorn een fanatieke visser met heel veel vismateriaal. Om de goede vrede te bewaren zoekt hij een plek voor dat materiaal buiten de woning zodat hij er Nina niet mee moet lastigvallen.

'Huizenjagers Hageland', vanaf maandag 24 april om 20.00 uur op Play4 en GoPlay.