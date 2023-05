Hardnekkiger dan corona: de online haat tegen Marc Van Ranst

In de tweede aflevering van 'Helden van het Internet' gaat Eric Goens langs bij de ongekroonde koning van de Twitterhaat: viroloog Marc Van Ranst. De belagers van Marc Van Ranst zijn talrijk en de online haat neemt elke dag grote proporties aan: van mensen die hem uitkafferen tot mensen die hem doodwensen of zelfs doodsbedreigingen sturen.

“De eerste keren dat je doodsbedreigingen krijgt, dan ben je daar van aangedaan en denk je: van waar komt dit? Het went, je krijgt een dikke huid, maar dat is geen verdienste”, vertelt Van Ranst. Al laat hij zich ook vooral niet doen en dit keer gaat hij met Eric de baan op om enkele belagers op te zoeken. Wie zijn ze? Wat zeggen ze? En vooral: waarom zeggen ze die dingen?



Niet enkel Van Ranst krijgt het zwaar te verduren online, ook onze succesvolle Belgische Eurosong-inzending Gustaph wordt al weken niet gespaard. Een dagelijkse portie bagger, haat en beledigingen zijn zijn deel: “Ik heb er problemen mee als het gaat over mijn geaardheid, hoe ik eruit zie. En vooral dat wat ik draag dan gebruikt wordt als excuus om homofobe uitspraken te doen. Daar ga ik echt niet mee akkoord.” En actrice, presentatrice en contentcreator Jamie-Lee Six geeft een bloemlezing van wat zij over zich heen krijgt.



Eric Goens gaat ondertussen aanbellen bij Vlamingen met wel erg krasse uitspraken, onder andere over het Reuzengom-proces en slachtoffer Sanda Dia, over asielzoekers en zelfs over fake news dat voor waar wordt aangenomen.

