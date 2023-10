Halve finale 'Celebrity MasterChef Vlaanderen' in teken van vegan en plant-based

Wim Willaert: 'Ik heb ooit een relatie gehad met iemand die vegan was en we zijn heel snel uit elkaar gegaan (lacht).' De vier beste chefs van de 'MasterChef'-competitie maken zich op voor de halve finale.

Wim, Boris, Linde en Hakim krijgen hun potentiële finaleplek niet op een gouden plateau aangeboden. Integendeel, dit keer is het noch vis noch vlees en vraagt de jury hen om groenten de absolute hoofdrol te laten spelen. Alles moet vegan en plant-based zijn: geen boter, geen melk, geen dierlijke producten. Onder anderen voor Wim is het volledig onbekend terrein en een extra grote uitdaging: 'Dit is niet mijn rayon. Ik was altijd al een vleeseter, wij zijn zo ook opgevoed. Ik heb ooit een relatie gehad met iemand die vegan was en we zijn heel snel uit elkaar gegaan (lacht). Die keuken heeft geen fond, geen buik en het is eigenlijk altijd hetzelfde op je bord.' Ook nu krijgen de chefs een MasterClass, van dé rising star van de plant-based cuisine: Karen Shu. Wie haalt de finale? En wie valt net voor de eindmeet af?

