Estafetteproef met 'champions' en lustopwekkend dessert in 'MasterChef Vlaanderen'

De 'MasterChef'-keuken smells like team spirit, want in aflevering 5 staan de chefs aan de start van de gevreesde estafetteproef. 2 teams nemen het tegen elkaar op en 1 ingrediŽnt eist de hoofdrol op: champignons.

Het verliezende team moet onderling strijden voor een plek in de volgende aflevering en dat doen ze tijdens een passievolle eliminatieproef met uitsluitend lustopwekkende ingrediënten. 'Celebrity MasterChef' wordt stilaan een slagveld voor de mannen, want zowel Gunter als Thomas konden de jury de voorbije weken niet overtuigen. Verdwijnt er dit keer nog meer testosteron uit de keuken?

Celebrity MasterChef Vlaanderen op tv

Tien bekende amateurkoks laten zich van een heel andere kant zien. Ze rapen hun moed bij elkaar, koken de sterren van de hemel en proberen de jury op alle mogelijke manieren in te pakken. De prijs? De felbegeerde titel van 'Celebrity MasterChef'.

De schifting gaat ongenadig verder. Gelukkig is er hulp onderweg: de chefs krijgen een extra helpend paar handen van een beste vriend of familielid. Wie de jury niet kan overtuigen moet een sabayon perfect zien te kloppen. Anders is het sabayonara.

Tien bekende amateurkoks laten zich van een heel andere kant zien. Ze rapen hun moed bij elkaar, koken de sterren van de hemel en proberen de jury op alle mogelijke manieren in te pakken. De prijs? De felbegeerde titel van Celebrity MasterChef 2023.

De schifting gaat ongenadig verder. Gelukkig is er hulp onderweg: de chefs krijgen een extra helpend paar handen van een beste vriend of familielid. Wie de jury niet kan overtuigen moet een sabayon perfect zien te kloppen. Anders is het sabayonara.