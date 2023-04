Er is zaterdag bezoek in de baktent!

Watskeburt? Het thema in 'Junior Bake Off' is deze week 'De Jeugd van Tegenwoordig'. De juniors praten Jeroom en de jury bij over fashion trends en handshakes die écht niet meer kunnen.

Louise (15 jaar) bakt een zak chips inclusief promostand. Merel (11 jaar) haar papa is in de wijn gevlogen om een hele speciale bakvorm te maken. En Sam (11 jaar) bakt een dubbele cheeseburger. 'Zonder rauwe tomaat, dat moet er niet op', iets waar Bockie het helemaal mee eens is.

Philine bakt pintjes geserveerd op een dartbord voor een echte kroegvibe. Bockie vraagt zich meteen af hoe Philine weet wat de kroegvibe is. 'Ik heb dat gezien in 'F.C. De Kampioenen'.'

Voor het spektakelstuk leggen ze Bockie in de watten met een illusietaart van zijn favoriete eten. Het mag er niet uitzien als cake en je moet het gevoel hebben dat het levensecht is.

Voor de technische proef bakken ze een Bockiecake. Ze krijgen de kans om zijn gezicht een beetje mooier of een beetje lelijker te maken met de smaak van pompoen en nootmuskaat. 'Moeilijk om te tekenen, al die onderkinnen zitten veel te dicht op elkaar', volgens Sam. Philine (12 jaar) daarentegen vindt dat Bockie geen lelijk hoofd heeft 'iedereen is mooi... op zijn eigen manier.' Fien (14 jaar) komt hem ’s nachts liever niet tegen. Ze vindt kale hoofden en lange baarden maar angstaanjagend. Ze sauceren de cake met alcohol, maar hoeveel kan Bockie eigenlijk verdragen?

Alle snacks en fastfood in en rond de tent wordt in veiligheid gebracht voor de komst van social mediafenomeen Bockie de Repper. 'nooit groot geworden, enkel breder' en dus perfect om de trends en hypes te bespreken met Jeroom en de Juniors.

Junior Bake Off Vlaanderen op tv

