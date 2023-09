Eindelijk nieuwe thuis voor Ines en Xyanu na hevige woningbrand

In de vierde aflevering van dit seizoen strijkt de 'Extreme Makeover'-bus neer in De Panne. Thuisverpleegster Ines woont er samen met haar zoon Xyanu in een rijwoning die twee jaar geleden geteisterd werd door een hevige woningbrand.

Haar ex-man Geert neemt nu het heft in handen…

Ines is een ‘mensen-mens’. Elke dag is ze als thuisverpleegster bij het Wit-Gele Kruis in de weer voor anderen en ook in haar privé-leven is ze geëngageerd. Samen met haar zoon Xyanu woont ze in een rijhuis in De Panne. Twee jaar geleden brandde hun huis af. Een zware klap voor Ines en haar zoon die ADHD en autisme heeft.

Gelukkig kunnen ze rekenen op een ruime vriendenkring. Het initiatief om deel te nemen aan 'Extreme Makeover Vlaanderen' komt alvast uit onverwachte hoek. Het is ex-man Geert die hen ingeschreven heeft. Maar hij is niet de enige op wie Ines en Xyanu kunnen rekenen. Zo zijn er ook de broer en zus van Ines, de collega-thuisverpleegsters en de klasgenoten van Xyanu van het Technisch Instituut. En dat zijn duidelijk handige Harry’s. Zij krijgen alvast een uitdagende opdracht bij de verbouwing.

Na een brandpreventiebezoek dat heel wat nuttige tips oplevert, gaan ze met man en macht aan de slag. Eerste werk is het installeren van een trap in het huis, want nu moeten Ines en Xyanu zich behelpen met een ladder.

Bij Ines en Xyanu is er intussen wat tijd voor ontspanning. Ines is een rallyliefhebster en is dit weekend veiligheidschef op de rally van Oostrozebeke. James gaat bij hen op bezoek en wordt getrakteerd op een ‘rustig’ ritje in de rallywagen. Als dat maar goed afloopt…

De werken gaan duidelijk goed vooruit en binnenkort kunnen Ines en Xyanu opnieuw hun intrek nemen in hun woning. Wat is dat met die lichtgevende deur in Xyanu’s kamer? Kan hij straks vaarwel zeggen aan zijn zilverpapieren plafond? Waarom is een huisnummer zo belangrijk?

En vooral: zal de gerenoveerde woning rust brengen in het hoofd en het leven van Ines en Xyanu?

'Extreme Makeover Vlaanderen', donderdag 28 september om 21.00 uur op Play4 en GoPlay.