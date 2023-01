Een pimped-out chromed-out musical voor Astrid Coppens

In 1983 wordt de kleine Astrid Nuyens geboren met heel grote voeten en een indrukwekkende bos haar. Als baby al een bezienswaardigheid en dan moet de vijfjarige Astrid de viool nog ontdekken.

Het complexe instrument is het enige wat telt en Astrid groeit op tot een bevlogen violiste. Zonder het te beseffen verliest Astrid een deel van haar jeugd aan haar grote passie. Maar niet veel later stuurt haar indrukwekkende lengte haar op jonge leeftijd richting modellenbureaus en niet veel later ook naar Amerika. Astrid leidt in Wonderland een pimped out, chromed out leventje maar een moeilijke relatiebreuk, een nieuwe liefde en vooral een wolk van een dochter hebben haar gelukkig weer naar het mooie Gent gebracht.

James Cooke: 'Astrid haar verhaal is zo indrukwekkend! Het glamoureuze leven als model in Amerika heeft ze ingeruild voor haar échte droom: een warm nest voor dochtertje Billy-Ray, haar grote liefde Bram en zwanger van een tweede kindje. Maar de weg daarnaartoe heeft ze niet cadeau gekregen. De manier waarop ze de voorbije jaren heeft moeten vechten voor haar nieuwe leven zal zeker een rol spelen in ons verhaal.'

'James De Musical', donderdag 19 januari om 21.00 uur op Play4 en Goplay.