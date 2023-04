Drie jonge wolven gaan op 'Huizenjacht' in het Waasland

Na de miljoenenweek staan er al drie kersverse makelaars voor de deur. Sven, Astrid en Laurens trekken richting de Hollandse grens en mogen hun vastgoedportefeuille bovenhalen in het wondermooie Waasland.

Wie van de drie behaalt de hoogste punten en mag zich huizenjager van de week noemen?

Makelaars

​Sven: Sven is een levensgenieter, een Bourgondiër die leeft voor de gezelligheid. Huizen verkopen doet hij al 7 jaar gewoon omdat hij het leuk vindt, 'voor de leute' zoals hij het zelf in het Waaslands zegt. Met zijn bijzondere, menselijke en aimabele aanpak kroonde hij zich tot topverkoper van het kantoor. Naast topverkoper is hij er ook de Chief Happiness Manager. Zijn rondleidingen omschrijft hij als: 'memorabel, met een goed verhaal en een kwinkslag.' Dat belooft.

Astrid: Astrid is amper 21 maar verkocht haar eerste huis al toen ze 18 was. Deze enthousiaste spring-in’t-veld heeft een heel eigen, ongedwongen stijl. Ze ziet zichzelf niet als een typische verkoper, maar probeert vrienden te worden met de kopers. Tijdens de opnames was ze nog vastgoedstagiaire, maar ze heeft lef genoeg om het toch te durven opnemen tegen twee volleerde huizenjagers.

Laurens: Ambitie, ambitie en ambitie! Da’s wat telt voor Laurens. Deze jonge wolf heeft maar 1 doel voor ogen: de beste worden. Hij is 23 en zit nog maar 3 jaar in het vak, maar is toch helemaal klaar om het Waasland te veroveren. Hij heeft Woonhoek Vastgoed mee uitgebouwd van 0 naar 350 panden in portefeuille en wil de grootste worden in het Waasland.

Kopers

​Aflevering 1 - 10 april: Julie en Ellen

​De 26-jarige Julie is op zoek naar een stekje voor zichzelf. Ze wordt in haar zoektocht bijgestaan door haar beste vriendin Ellen. Ze zoekt een huisje met twee slaapkamers en een tuintje in of rond Berlare. Liefst in een gezellige buurt waar iets te beleven valt, want Julie is heel sociaal. Ontspannen na een drukke werkweek doet ze graag met een wijntje, dus de huizenjager die een wijnkelder kan vinden, scoort bonuspunten!

Aflevering 2 - 11 april: Kenny en Natasja

​Kenny en zijn mama Natasja zijn 4 handen op 1 buik. Graag zoekt Kenny dan ook een huis dichtbij zijn mama in Overmere. Aangezien hij een echte buitenmens is, had hij ook graag een grote tuin. De huizenjagers kunnen echt scoren als ze ook nog een garage of stalling voor zijn vissersboot kunnen vinden.

Aflevering 3 - 12 april: Kelly en Ina

​Ina is een alleenstaande mama en is op zoek naar een stulpje voor zichzelf en haar tienerdochter. De zoektocht verloopt moeizaam en dus kan ze de hulp van de huizenjagers goed gebruiken. Ze zoekt een halfopen of open bebouwing tussen Lokeren en Waasmunster. De tienerdochter wordt gelukkig van een eigen slaapkamer. En de mama wordt dan weer gelukkig van een aparte wasruimte. Ina heeft alles graag ordelijk en gestructureerd en dus moeten de keuken en de badkamer praktisch en onderhoudsvriendelijk zijn.

Aflevering 4 - 13 april: Leontien en Patrick

​Leontien wil met haar gezin af en toe graag ontsnappen aan de drukte van de stad. Daarvoor zoekt ze een weekendhuisje waar ze helemaal kunnen ontstressen. Ze droomt van een chalet in het groen op maximum een uur rijden van Antwerpen. Van een haardvuur worden ze al helemaal warm. Als afsluiter van de week moeten de huizenjagers dus op zoek naar een groene oase in het Waasland.

Week 2 van 'Huizenjagers', vanaf maandag 10 april op Play4 en GoPlay.