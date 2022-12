Donderdag geniet je van 'Dina De Musical'

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2022

Hoewel haar naam best exotisch klinkt is Dina in haar jeugdjaren hét toonbeeld van de perfecte girl next door. Een voorbeeldige tiener die haar tijd vooral boven haar boeken en bij de jeugdbeweging doorbrengt.

Maar met het ouder worden, worden ook haar demonen groter. Haar perfectionisme en faalangst maken haar eenzaam en onzeker. De jonge Dina voelt dat ze haar grenzen moet opzoeken en schrijft zich in een vlaag van rebellie in voor Miss België. Ze neemt die avond niet alleen het felbegeerde kroontje maar ook een heel andere toekomst mee naar huis.

De jaren die volgen zoekt ze vrouwen voor boeren, sterren op de dansvloer en huizen voor kopers. Ze werkt hard en graag achter en voor de schermen en de showbizz geeft haar leven kleur. Maar het echte geluk valt haar pas te beurt als ze eindelijk en na heel wat tegenslag haar zoontjes Thor en Isak in haar armen kan sluiten. Een liefdevolle ploetermoeder met een kroontje én nu ook een musical!

James Cooke: 'Ik heb Dina altijd een prachtige vrouw gevonden. Een getalenteerde spring-in-t'veld die de harten van heel Vlaanderen veroverde. Warm en heel zorgzaam. Ze staat altijd klaar voor wie haar nodig heeft. En ze heeft de looks en de lach van een echte moviestar. Ideaal materiaal voor een musical dus!' 'James De Musical' met Dina Tersago, donderdag 29 december om 21.00 uur op Play4 en GoPlay.