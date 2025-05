Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Andreas en Marie komen tot een moeilijk besef. Christine legt zich niet neer bij de acties van haar personeel. Tim moet naar school komen en Karin krijgt goed nieuws van Rosa. Anna is dolgelukkig, Robin uit zijn frustraties en de politie zoekt Tim. Simonne is de wanhoop nabij, Andreas krijgt een mooi voorstel en Waldek blijft niet bij de pakken zitten. Britney spreekt af met Dieter.

Maandag 5 mei 2025 - aflevering 5855

Andreas en Marie beseffen dat het niet gemakkelijk zal worden de komende tijd. Simonne wil haar vermoedens bevestigd zien en stapt naar Lyn. Christine is niet gediend met de acties van haar personeel. Femke moet Rosa iets opbiechten.



Dinsdag 6 mei 2025 - aflevering 5856

De schrik slaat Andreas om het hart. Tim wordt uitgenodigd voor een gesprek op school. Frank is kwaad op Simonne als die verdere stappen wil ondernemen. Karin krijgt goed nieuws van Rosa.



Woensdag 7 mei 2025 - aflevering 5857

Anna is dolgelukkig. Christine hoopt dat ze juist heeft gehandeld. Robin uit zijn frustraties tegen Therese en dat doet hem iets inzien. Karin zoekt toenadering tot Rosa, wat Femke dubieus vindt. De politie is op zoek naar Tim maar kan hem niet vinden, ook Hannah is niet op school.



Donderdag 8 mei 2025 - aflevering 5858

De wanhoop van Simonne kent nieuwe hoogtes tot ze vreselijk nieuws vernemen. Lyn bezoekt een oude bekende. Britney blokt een gesprek met Emma volledig af. Andreas krijgt een mooi voorstel in zijn schoot geworpen.



Vrijdag 9 mei 2025 - aflevering 5859

Christine zoekt troost bij Peter. Emma helpt onbewust Thilly verder vooruit. Waldek blijft niet bij de pakken zitten en onderneemt actie. Simonne beseft dat ze te ver is gegaan. Britney spreekt af met Dieter.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.30 uur op VRT 1.

