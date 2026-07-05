Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor: je woont aan zee, je wandelt elke dag naar het strand en de zon schijnt er bijna altijd. Dat klinkt als een droom, en dat is precies het leven dat de inwoners van Summer Bay lijken te leiden. Maar achter die idyllische façade schuilt meer. Want ook in dit kleine kustdorp zijn er dagelijkse zorgen, geheimen en de nodige portie drama. Lees hier elke week onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 6 juli 2026 – aflevering 8609

Eden ontdekt dat Bree gaat vertrekken en licht Remi in. Cash is gekwetst wanneer Eden vertelt dat ze niets heeft om naar uit te kijken. Jo stelt Eddie gerust en vertelt hem dat Tane gewoon haar personal trainer is.

Dinsdag 7 juli 2026 – aflevering 8610

Levi vraagt Mali om een surfplank te ontwerpen, maar hun moment alleen wordt verstoord. Cash begrijpt dat Eden meer uit haar leven wil halen en wil haar helpen. Harper botst met Tane over het hoederecht, wat leidt tot een verrassende ontdekking.

Woensdag 8 juli 2026 – aflevering 8611

Leah nodigt Dana en Sonny uit voor het avondeten, maar zij zijn niet in de stemming. Abigail probeert Mali te motiveren, terwijl hij moeite heeft met het ontwerpen van een surfplank. Harper is wanhopig op zoek naar Archie.

Donderdag 9 juli 2026 – aflevering 8612

Justin stelt voor om het graf van Theo te bezoeken. Tane brengt Archie naar het politiebureau om zijn juridische situatie te laten controleren. Harper wil een juridische regeling rond het hoederecht laten vastleggen.

Vrijdag 10 juli 2026 – aflevering 8613

Mackenzie en Levi staan stil bij de laatste dag van Bree in Summer Bay en stellen een pakket vol herinneringen samen. Harper vraagt Dana om advies over het formaliseren van het hoederecht, voordat ze Tane het nieuws brengt. Bree nodigt Remi bij haar thuis uit.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

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