Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Gevulde courgette met tijmpuree en paprikacoulis

Op paasmaandag mag er al eens Dagelijkse kost gekookt worden! Vandaag is dat in de vorm van courgettes gevuld met gehakt. Jeroen maakt ook een smeuïge puree met jonge tijm en een licht pittige paprikasaus. Smakelijk!

Dinsdag: Rabarberconfituur met gember en ontbijtmuffins met muesli

Een hip en trendy ontbijt waarvoor jong en oud met plezier uit bed komt? Zoek niet verder. Deze mueslimuffins met confituur van rabarber en gember zijn heerlijk met wat Griekse yoghurt en honing. Woensdag: Tajine met aubergine, zoete aardappel en kikkererwten

Een snelle en makkelijke tajine tjokvol kikkererwten en heerlijk geurende groenten, waaronder aubergine en zoete aardappel. De frisse salade met paprika en komkommer zorgt voor de final touch. Donderdag: Lamskoteletten, tomatensalsamet witte boontjes en geroosterde aardappelen

Deze barbecuetopper moet je gewoon eens gemaakt hebben! Gegrilde lamskoteletjes met een zomerse salade van tomaat, witte boontjes en kappertjes. Serveer er een geroosterd patatje bij en je hebt in één klap een fantastische maaltijd. Vrijdag: Chowder van asperges, prei, maïs en gerookte makreel

Een fluweelzachte soep met prei, asperges en gerookte makreel in de hoofdrol. Naar goede gewoonte werkt Jeroen deze chowder af met wat room en snippers bieslook. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.