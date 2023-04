Dit is het menu van 'Dagelijkse Kost'!

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Chipolata met witte kool in kaassaus

Vlees met patatjes en groenten zoals iedereen het allemaal graag heeft. Jeroen combineert gebakken chipolata met witte kool in een lichte kaassaus en gekookte aardappelen. Dit is echt nog eens pure 'Dagelijkse Kost'.

Dinsdag: Beignet van hondshaai, noedelsalade en chilidressing

Een lunch met veel groenten, een pittige chilidressing en knapperig gebakken vis uit de Noordzee. Woensdag: Gegride perzik met vanilleganache en bladerdeeg

Jeroen maakt een topdessert van gegrilde perzik met vanilleganache en bladerdeeg. Donderdag: Mi-cuit van zalm met asperges, aardappelcrumble en Hollandaisesaus

Een klassieke bereiding met als basis licht gegaarde zalm en asperges. Vrijdag: Bucatini met ragù van champignons

Dit is de perfecte pasta om het weekend in te zetten! Een vegetarische ragù op basis van gedroogde champignons en oesterzwammen. Serveer met bucatini, een holle pastasoort, en geraspte parmezaan. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.