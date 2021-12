Delphine krijgt techno-tango voorgeschoteld in eerste liveshow 'Dancing With The Stars'

Vorige week eindigde Delphine en haar danspartner Sander op de voorlaatste plaats met 22 punten, maar de mooie woorden van de jury deden zichtbaar deugd.

En voor de eerste liveshow heeft Sander een verrassing van formaat in petto voor Delphine: een Argentijnse tango, geserveerd met een stevige technosaus. Daarmee laat het duo dus niets aan het toeval over, want er hangt veel vanaf.

Delphine: 'Toen ik de repetitiestudio binnenkwam, was ik helemaal sprakeloos. Ik wist niet wat er gebeurde. Maar ik hou van technomuziek, want het geeft me energie. Vroeger stond ik ook bekend als party animal. In Londen ging ik naar de Ministry of Sound, een nachtclub met enkel en alleen technomuziek. Daar vond ik mijn inspiratie voor mijn werk.'

En ook de andere kandidaten moeten vol aan de bak. Nina vangt haar dans aan met een kleine voorsprong, na de mooie score van vorige week. Samen met haar danspartner Simone dansen ze een jive. Pieter kan zich dan weer geen misstap permitteren. Hij probeert zich met Natascha los te dansen van de laatste plaats met een moderne dans. Lotte en Frank zetten alles op alles in hun broadway jazz, Jonatan en Björk entertainen met een chachacha, Nora en Adrian Weense walsen over de dansvloer, Yemi en Laura leven zich uit in een freestyle en voor Metejoor en Margot wacht er een rumba.

'Dancing With The Stars', zaterdag 11 december om 19.55 uur op Play4.