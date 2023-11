Dealers gooien emoties in de strijd voor werk van Cath Luyten

In de vierde aflevering van 'Stukken van Mensen' komt Cath Luyten langs met een heel speciaal, en vooral heel kleurrijk kunstwerk. Cath heeft een werk meegebracht van de Leuvens kunstenaar Klaas Vanderperren waar ze enorme fan van is.

Het kunstwerk heeft de naam ‘Francine, why is your vibrator the size of Arnold Schwarzenegger?’, maar dat zien de dealers er niet meteen in. Wat ze wel zien, is hun groeiende interesse als Cath het werk komt voorstellen. Ze willen stuk voor stuk het werk in hun bezit krijgen.

De dealers krijgen een werk van Antwerps kunstenaar Sam Dillemans voorgeschoteld want Frans Naassens uit Aalter heeft het werk ‘Het vrijende koppel’ meegebracht. Sofie, Frank en Bie kennen de kunstenaar en zijn zeer geïnteresseerd in het werk. Yves heeft nog nooit van de kunstenaar gehoord, maar zal zich zeker niet laten kennen.

De volgende verkoper is de Colombiaan Core Pareja uit Deinze. Hij heeft vier lampen van de Japanse ontwerper Kazuo Motozawa in de aanbieding. Met de winst zou hij samen met zijn dochter graag naar Colombia gaan om zijn jongste zus te bezoeken die net bevallen is. Core kreeg deze lampen van zijn buurvrouw dus winst maken zou in dit geval alvast niet zo moeilijk moeten zijn, maar is het ook voldoende voor een vliegticket naar Colombia?

Hilde uit Tongeren komt langs met een zeten van Paul Falkenberg. De lounge is uitgebracht in 1970 en is gebaseerd op de coconut Chair van George Nelson. Hilde kon de zeten op de kop tikken in de plaatselijke kringwinkel, maar door plaatsgebrek zal ze toch afstand moeten doen van haar geliefde zetel. Carlo steekt zijn interesse alvast niet onder stoelen of banken en begint al meteen te fantaseren waar hij de zetel zou zetten.

'Stukken van Mensen', zaterdag 18 november om 21.35 uur op Play4 en op GoPlay.