De winter kleurde nog nooit zo groen als bij Play Sports

Wie had gedacht dat Koning Voetbal zich na het WK in Qatar zomaar gewonnen zou geven, die heeft het pas goed mis. Vergeet die veel te warme koffietafels, die lange winterwandelingen, die eerste koopjes.

Echte sportliefhebbers die zitten in deze wintertijden gewoon voor de buis, want met Play Sports kunnen ze het allemaal van op de eerste rij volgen. Zet je schrap voor oerdegelijke Engelse klassiekers, frisse gevestigde waarden en speelse nieuwkomers.

'Kantine'

Eric Goens is terug met een nieuw seizoen van 'Kantine'. In zijn unieke stijl graaft hij weer in het leven en de ziel van acht intrigerende voetbalgasten en zal hij hen één voor één in zijn gekende warme, maar spitse stijl uitvragen en op zoek gaan naar verhalen en achtergronden in het Belgische voetbal. In het derde seizoen komen onder andere Mats Rits, Hendrik Van Crombrugge en Tessa Wullaert openhartig over hun leven praten.

'Kantine', vanaf vrijdag 23 december 2022, 8 weken lang te zien op Play Sports

Uitzendschema

Vrijdag 23 december 22 - Mats Rits

Vrijdag 30 december 22 - Hendrik Van Crombrugge

Vrijdag 6 januari 23 - Lawrence Visser

Vrijdag 13 januari 23 - Tessa Wullaert

Vrijdag 20 januari 23 - Jelle Van Damme

Vrijdag 27 januari 23 - Filip Joos

Vrijdag 3 februari 23 - Nacer Chadli

Vrijdag 10 februari 23 - Wouter Vrancken

MAUVE.

'NEVER WASTE A GOOD CRISIS'

In een nieuwe 'Mauve.' combineren we crisismomenten met opflakkeringen van hoop. Na een nieuwe opdoffer tegen Union, maakt Jan Vertonghen zijn opwachting in het Astridpark. Hij moet de ploeg niet alleen uit de tweede kolom van het klassement halen, hij moet ook youngsters als Julien Duranville in stelling brengen. En dat lukt met vallen en opstaan. Duranville debuteert op 16-jarige leeftijd bij de grote jongens en scoort meteen, maar na een nieuw verlies tegen Westerlo verkeert de club wel weer in een nieuwe crisis. Bovendien verliest het met Mister Michel een van zijn grootste clubiconen. Het Europees seizoen kan dan wel gered worden, maar trainer Felice Mazzu kan zich niet handhaven. Beleef het woelige seizoen van Anderlecht alsof je zelf in de kleedkamer zat.

'MAUVE.' aflevering 2, vrijdag 23 december 2022 op Play Sports.

THE LAST DANCE

Wie het even gehad heeft met balletje trappen, die kan nog altijd terugblikken op een magische periode uit het Amerikaanse basketbal. Play Sports brengt namelijk de legendarische miniserie 'The Last Dance' die de golden generation van Michael Jordan, Dennis Rodman of Scottie Pippen terug tot leven brengt. Basketbal was nog nooit zo heroïsch, een sportserie kon nog nooit zo beklijven, getuige de verschillende awards die intussen op de kast van de makers van 'The Last Dance' prijken. En vanaf 23 december kan je hem gewoon op Play Sports volgen.

'THE LAST DANCE', vanaf vrijdag 23 december 2022, 10 weken lang te zien op Play Sports.

SAN TITAR

Het luchtige en meest sportieve faits divers-programma is intussen aan zijn derde seizoen toe. Dat staat in teken van het heilige Engelse gras. Zo steekt Doriane Aussems het Kanaal over om bij Portsmouth de sfeer op te snuiven in een van de meest authentieke voetbaltempels van Engeland of maken we kennis met een groundhopper die alle 92 stadions uit de 4 hoogste afdelingen in Engeland bezocht. Maar er is ook plek voor nieuwe rubrieken zoals die met Celine Van Ouytsel die dit seizoen invalt op de meest diverse jobs in het voetbal. Steward bij de Buffalo’s is een van haar eerste opdrachten. Of scoor vanuit verschillende hoeken met de Quadruple en graaf in je geheugen met de nieuwe rubriek Kendegijdienog.

'SAN TITAR', vanaf maandag 26 december 2022 op Play Sports.

KERSTVOETBAL

PREMIER LEAGUE - JUPILER PRO LEAGUE

​Wie liever het échte Engelse voetbal volgt, die kan vanaf 26 december als vanouds terecht voor hardbevochten duels van Kerstvoetbal als Brentford – Tottenham, Leicester – Newcastle, Aston Villa – Liverpool of op 27 december voor de wedstrijden van Chelsea – Bournemouth, Man. United – Nottingham Forest, het zijn maar enkele van de krakers die de kijker krijgt voorgeschoteld.

Maar ook de Jupiler Pro League herneemt op 23 december met leuke affiches:

Club Brugge – OHL

Union - Oostende

Charleroi - Anderlecht

Westerlo – Antwerp

Gent – Standard

Kortrijk - Genk

en ook nog Seraing – Eupen, KV Mechelen – Cercle Brugge of STVV – Zulte Waregem



De voetballiefhebber hoeft er geen seconde van te missen bij Play Sports.