'De Verhulstjes' sluiten het jaar feestelijk af met kerstspecial

De feestdagen krijgen een extra dosis gezelligheid dankzij de familie Verhulst. Tijdens deze speciale kerstaflevering zien we hoe de familie zich waagt aan het maken van hun kerstsingle 'Wil Je Mijn Kerstcadeautje Zijn?' die nu al beschikbaar is op GoPlay.

De laatste aflevering van 'De Verhulstjes zie je vandaag al in de app van GoPlay en op kerstdag, maandag 25 december om 21.00 uur op Play4.

Ellen blijkt moeite te hebben met haar stem, wat zorgt voor hilarische momenten, terwijl Viktor zijn best doet om de danspasjes onder de knie te krijgen.

In de aflevering zien we ook hoe Viktor schittert in een engelenpak waarbij de rest van de familie amper hun lach kan inhouden.

