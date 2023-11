De stress bij de bakkers neemt toe: Wie moet de baktent verlaten?

Foto: Play4 - © Play Media 2023

Een tweede lading bakkers schuift uit de oven in de tweede aflevering van 'Bake Off Vlaanderen'. De spanning is alvast te snijden in de tent, want op het einde van de aflevering zal één bakker zijn of haar schort aan de haak moeten hangen.

Net als de temperatuur in de tent, loopt ook het stressniveau hoog op bij de meeste bakkers. Bij Jante loopt de eerste proef alvast niet van een leien dakje, en dat vindt ook de jury. Voor Vlaams Parlementslid Katia is het vooral zaak kalm te blijven en de tijd niet uit het oog te verliezen.

De bakkers van deze week

Katia (55) woont in Liedekerke met haar gezin. Ze is professor communicatiewetenschappen en werkt als Vlaams parlementslid voor Vooruit. Als een vat vol passie strijdt ze voor de voorkeurstemmen van Herman & Regula. Felix (16) is de Junior van dit seizoen en dat mag letterlijk genomen worden: drie jaar geleden nam hij deel aan Junior Bake Off. Ondertussen zit hij in het vijfde middelbaar en is hij klaar om te tonen wat hij op die korte tijd heeft bijgeleerd. Een man met een missie! Jante (25) is een Kempische spring-in-‘t-veld. Hoewel ze barst van de energie, werkt ze als verpleegkundige op de slaapafdeling van een ziekenhuis. Jante zelf is wide awake maar droomt wel volop van de winst. Stephen (41) werkte als professor plantenbiologie in Zuid-Korea. Na 8 jaar in jetlag-modus te leven, keerde hij terug naar huis om er meer tijd te spenderen met zijn vriend. Stephen is een pietje precies en dat toont zich ook in zijn baksels. Aron (38) is verlichtingstechnieker uit Antwerpen. In zijn vrije tijd verliest deze hippe geek zich in rollenspellen zoals Dungeons & Dragons. Hij is niet alleen een bevlogen game master, maar ook een masterchef. 'Bake Off Vlaanderen', zaterdag 4 november om 20.00 uur op Play4 en op GoPlay.