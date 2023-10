De eerste tranen vloeien al in het nieuwe seizoen van 'Bake Off Vlaanderen'

In Circus Bake Off slingeren we dit jaar tussen trapeze en tartelette, want The Greatest Show strijkt weer neer nabij kasteel Groenenberg.

Circusdirecteur Wim Opbrouck loodst 10 kakelverse backrobaten langs de honderdjarige jury: Herman Van Dender & Regula Ysewijn. ​

In de eerste aflevering krijgen de bakkers al meteen een opdracht van formaat voorgeschoteld. Ze moeten een cartoon cake uit hun hoed toveren die rechtstreeks uit een stripboek lijkt te komen. En het loopt al snel grondig fout voor de West-Vlaamse Joy. Haar baksel smakt tegen de grond, waardoor ze het even niet meer ziet zitten.

Het spektakelstuk onthult meteen de kleine kantjes van de eerste lichting bakkers. Wie zijn ze als niemand kijkt? Dat laten ze zien met een decoratief masker uit koek. En het circus is compleet want zowel de crazy cat lady, een cookie monster als een leeuw passeren de revue. Komt dat zien!

De bakkers deze week

​Joy (27) uit Meulebeke is Miss Tattoo 2019 en maakt kans om Miss Fashion 2023 te worden. Joy bakt in bijberoep en maakt het liefst rijkelijk gedecoreerde themataarten met simpele smaken. Zo bakker, zo taart want ook Joy is rijkelijk gedecoreerd met maar liefst 60 tattoos.

Lisa (30) vertoeft fulltime met haar hoofd in de wolken en leeft aan 800 kilometer per uur. Bakken zorgt wel voor decompressie, maar deze Antwerpse stewardess heeft één grote hobby: prosecco drinken met vriendinnen. Fasten your seatbelts, want Lisa wil een one-way-ticket naar de finale.

Pieter (26) is een jonge Limburgse ondernemer. Zijn motto is 'durven springen' en dat bewijst hij met zijn deelname aan Bake Off. Deze thuisbakker heeft nog nooit thuis gebakken: wegens een gebrek aan vrije tijd bakt Pieter enkel in de bakles. Pieter droomt er wel van een vlaaienwinkel te openen samen met zijn moeder. Hij hoopt dat 'Bake Off' de start is van een nieuw avontuur…

Britt (31) uit Lier is mama van 2 kindjes en maatschappelijk werker in een wijkgezondheidscentrum. Ze zorgt dus niet alleen met veel toewijding voor haar gezin, maar ook voor haar 5000 patiënten. Britt werd ingeschreven door vrienden en familie die eindelijk eens de spotlight op hun zorgzame vriendin willen schijnen.

Debbie (35) uit Eeklo is een mama van drie met één duidelijk doel: 'Bake Off' winnen. Debbie is perfectionistisch, gestructureerd en tot in de puntjes voorbereid - zowel in haar huishouden als in de baktent. De ziekte van haar dochtertje Celeste leerde Debbie relativeren, maar 'Bake Off' is en blijft een wedstrijd van Staatsbelang.

'Bake Off Vlaanderen', zaterdag 28 oktober om 20.00 uur op Play4 en op GoPlay.