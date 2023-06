De dag van de operatie is aangebroken voor 'Patiënt Dompi'

In de aflevering van woensdag 14 juni breekt eindelijk de dag van de operatie aan voor Dominique Van Malder. De ingreep zelf duurt niet langer dan 1 uur, maar wanneer hij uit de narcose ontwaakt, bevindt hij zich meteen in een nieuwe realiteit.

Het is al 36 uur geleden dat hij voor het laatst heeft gegeten, en nu krijgt hij zijn eerste ontbijt voorgeschoteld: een yoghurt en twee beschuitjes. Dit geeft hem een vreemd gevoel en na twee hapjes besluit hij al af te ronden. De informatie in de folder confronteert hem met de harde realiteit: 'Kort na de operatie bedraagt de maaginhoud ongeveer 1 à 2 eetlepels, na een zestal maanden evolueert het volume naar 1 koffiekop en op langere termijn eventueel naar anderhalve koffiekop. Dat is nogal een vooruitzicht, hé?', lacht hij cynisch.

Een paar dagen na de operatie krijgt hij te maken met hartkloppingen en een zweetaanval: symptomen van het zogenaamde 'dumping-syndroom'. Gelukkig brengen ijszakjes enige verlichting.

Een goede week na de operatie is Dominique al zo’n 9 kilo kwijt en dat heeft al meteen vestimentaire gevolgen: met zichtbaar genoegen kan hij al heel wat kledingstukken richting kringwinkel brengen. Ook staat er een bezoekje aan zijn vader op het programma. Hij was aanvankelijk erg sceptisch over de beslissing van zijn zoon, maar hoe denkt hij er nu over?

'Patiënt Dompi', woensdag 14 juni om 21.00 uur op Play4 en GoPlay.