Curryeus wie er afvalt in 'Celebrity MasterChef Vlaanderen'?

Na de exit van Cath staan de chefs nog met vijf in de keuken. De strijd is dus nog lang niet gestreden en ook dit keer moet er iemand de 'MasterChef'-keuken verlaten.

In de aflevering van maandag verleggen Hakim, Lynn, Linde, Wim en Boris hun grenzen naar de Indische keuken en daar staat één ding centraal: smaak. 'We hebben gemerkt dat de meesten onder jullie wat conservatief zijn. Op vlak van smaak moet het beter', weet sterrenchef Nick Bril. Dus schotelt de jury hen een pittige opdracht voor: een authentieke curry maken. Daarvoor krijgen ze wel eerst een MasterClass van The Queen of Curry Pavan Bajwa van Mission Masala. Een curryculum om U tegen te zeggen.

'Celebrity MasterChef Vlaanderen', maandag 2 oktober vanaf 21.15 uur op GoPlay en Play4.