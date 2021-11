Bruidstaart-stress: James en Dorian maken hun opwachting in de 'Bake-Off' tent

Kandidaten, zenuwen en kwartfinales: a match made in heaven? In dit vijfde seizoen zijn we toe aan de kwartfinales. De zenuwen staan strak gespannen. Iedereen is supertevreden al zover geraakt te zijn, maar wil natuurlijk ook doorstoten naar de finale.

Jimmy lacht zijn zenuwen weg als vanouds, al zit volgens Wim de aanwezigheid van zijn 'crackpijp' er ook voor iets tussen. Stephanie filosofeert over haar geluksgetal 7 en Enza heeft uit bijgeloof zelfs haar favoriete zijden onderbroekje aangetrokken. Benieuwd of het hen geluk brengt...

Centrale thema deze week is 'Match made in heaven'. Er wordt gestart met het bakken van 7 hemelse réligieuses: een gebakje op basis van twee soezen. De opdracht doet Katrien wegdromen naar een verleden waarin er zelfs ooit intenties waren om in te treden in het klooster. Thibaut is in shock! 'Een nonne, gij?!!' Het bleef uiteindelijk bij non voor 1 dag waarbij ze de straat zegende met een toiletborstel...

Na de réligieuses krijgen de kandidaten een heuse technische uitdaging voorgeschoteld: bak 6 suikervrije pastéis de nata, hét Portugese dessert op basis van eigen gemaakt bladerdeeg. Thibault hoort het in Keulen donderen. 'I hate it. Gelukkig brandt mijn vriend altijd een kaarsje op de goede afloop...'

Verschillende vragen duiken op: op hoeveel graden moet die oven nu? Krijgen we straks effectief laagjes te zien in ons zelfgemaakt deeg? En zal de crème binnenin overeind blijven? De kandidaten zijn er duidelijk niet gerust in. Enza´s zuiderse roots helpen haar niet vooruit en ook Stephanie is niet vertrouwd met bladerdeeg. De beschermengel van Katrien heeft dan weer een dagje vrij en laat haar worstelen met deze duivelse proef.

Als spektakelstuk hebben de bakkers vandaag de uitzonderlijke eer en de loodzware opdracht om een échte huwelijkstaart te maken voor James Cooke en zijn 'soon to be husband' Dorian. Zelfs Wim kan zijn opwinding niet verbergen.

[video]

Jimmy gaat voor een ambitieuze taart met bijhorend klank- en lichtspel. Thibaut heeft voor de gelegenheid de selfie bij van hem en James toen ze elkaar ooit in Disneyland ontmoetten. Hij wil imponeren met marmer en goud. Stephanie wil hun hart dan weer winnen met een blauwe (!) humoristische taart en Enza haalt haar zuiderse temperament boven om indruk te maken op het bruidspaar. Katrien lijkt een beetje strike en heeft moeite om gefocust te blijven.

James en Dorian zijn onder de indruk van het harde werk en de creatieve concepten, maar zullen de creaties niet alleen het oordeel van het huwelijkspaar, maar ook van de immer kritische Herman en Regula doorstaan?

Wiens taart wordt straks gebruikt op de mooiste dag uit het leven van James en Dorian? Maar vooral ook: wie stoot door naar de halve finale en wie moet het schip, of liever de tent, alsnog verlaten?

'Bake off Vlaanderen', woensdag 1 december om 20.35 uur bij Play4.