Broers verkopen werk van Karel Appel in 'Stukken van Mensen': 'We gaan voor 50.000 euro'

In de laatste aflevering van 'Stukken van Mensen' krijgen de dealers een werk van Karel Appel voorgeschoteld. De broers David en Gershon kregen het werk van hun grootouders mee.

Carlo begint alvast helemaal te stralen als hij het kunstwerk ziet, maar beseft maar al te goed dat ook Sofie, Bie en Yves staan te popelen om het werk binnen te halen: 'Echte verzamelaars, die kicken hier wel op natuurlijk.' Ook Bie beseft dat ze diep in haar buidel zal mogen tasten: 'We staan hier met vier potentiële kopers. Voor deze wil ik gerust wat meer bieden dan ik normaal zou doen, omdat ik het heel graag zou hebben.'

Gertjan Van Hellemont, de frontman van Douglas Firs, komt dan weer zijn salontafel verkopen. Bie scoort alvast punten door te zeggen dat Douglas Firs in haar Spotifylijstje staat, maar of dat Gertjan over de streep zal trekken zal nog moeten blijken. Want uiteraard is ook Yves enorm geïnteresseerd. Hij merkt wel op dat de salontafel nogal hoog is, dus zou er graag een stukje willen afzagen. Maar voor we aan de restoratiewerken beginnen, moet er natuurlijk eerst geboden worden.

Het seizoen afsluiten doen de 'Stukken van Mensen'-dealers met een sigarettenpakje. Rita en Robert kregen het pakje sigaretten zo'n 50 jaar geleden overhandigd van Nixon, voormalig president van de Verenigde Staten, tijdens zijn bezoek aan ons Belgenlandje. Robert vertelt dat hij er graag 300 zou voor willen krijgen, waarna Rita duchtig 'nee' begint te schudden. Zij zou er toch graag iets meer voor krijgen.

