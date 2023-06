Bouchez: 'Ik stel voor om de legerdienst opnieuw in te voeren in België'

Elke dag circuleert er een verontrustende lading fake news op het internet. Wat is echt en wat niet? Sinds de introductie van AI valt de realiteit steeds minder te onderscheiden van de fictie.

Dat wordt duidelijk in de zesde aflevering van 'Helden van het Internet'. Daarin gaat Eric Goens op bezoek bij Georges-Louis Bouchez, die in een video oproept om de legerdienst opnieuw in te voeren: 'Dankzij mijn deelname aan 'Special Forces' heb ik mij gerealiseerd hoe waardevol ons leger is. In het licht hiervan stel ik voor om de legerdienst opnieuw in te voeren in België. Gezien de gebeurtenissen op het wereldtoneel, met name de situatie in Rusland en Oekraïne, en de toenemende internationale spanningen, is het van cruciaal belang dat we onze strijdkrachten de mensen en middelen geven die ze verdienen.'

Fake, uiteraard, maar daarom niet minder problematisch … En Helmut Lotti die wel heel drastisch van muziekgenre wijzigt? Geen probleem, want met de juiste input zingt Helmut zonder problemen ‘Killing in the Name van Rage Against The Machine. Zelfs familieleden trappen erin.

Ondertussen gaan de helden van het internet gewoon door met het posten van wansmakelijke opmerkingen. Zo krijgt de nieuwe weervrouw van de VRT Jacotte Brokken heel wat bodyshamers digitaal over de vloer. Ook 'Thuis'-actrice Lynn Van den Broeck kan ervan meespreken.

'Helden van het Internet', maandag 12 juni vanaf 21.00 uur op Play4 en GoPlay.