Bolognaworst in opstand en Bockie in een pompoen in 'Boris'

Jeroom is op reis met de urne van zijn broer en ontdekt dat dat hem rust brengt. 'Waarom onze geliefden achterlaten op begraafplaatsen, als je die ook overal kan meepakken? Het is zo aangenaam om nog eens zoveel tijd met Boris door te brengen.'

Het drietal landt op Nova Scotia en verkent er de Cabot Trail, zo maar even de negende mooiste weg van Canada. Verder gaan ze raften op het bruine water van de Shubenacadie River, bezoeken de geboorteplaats van de grootste pompoenen ter wereld en rekenen ze af met anderhalve kilo vreselijk opstandige Bolognaworst.



In 'Boris' maakt Jeroom samen met zijn twee goede vrienden Jonas Geirnaert en Bockie De Repper een roadtrip door Canada, in een iets te grote camper en gewapend met een Lonely Planet uit 1997. Het doel van de reis: naar het mooiste plekje van Canada trekken om daar de as van Jeroom z'n broer Boris uit te strooien.

'Boris', woensdag 12 april om 21.00 uur op Play4 en GoPlay.