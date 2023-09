'Bijna onherkenbare' voortvluchtigen in derde aflevering van 'Klopjacht'

Kunnen de speurders hen ontmaskeren? Of blijft hun identiteit verstopt onder hun - zo blijkt - identieke pruiken? De voortvluchtigen spelen een spannend spel met de speurders en proberen allemaal zo onherkenbaar mogelijk naar Leuven te trekken.

Jonna & Kevin jaagden de speurders helemaal de kast op, maar dit bleef jammer genoeg niet duren. Ook voor Roxan & Ann-Sophie liep het avontuur onverwachts op zijn eind.

Voortvluchtigen 'Klopjacht' gaan all-in met identieke vermommingen

De voortvluchtigen moeten vandaag uit hun schuilplaats komen voor een eerste tip richting het extractiepunt. Maar een goede vermomming kan dan zeker helpen. Om niet op te vallen dragen ze bijna allemaal een identieke pruik. ​ Eén van de voortvluchtigen gaat bij deze uitdaging misschien toch wat onvoorzichtig tewerk.

'We hebben wel wat vermommingen mee, zo realistisch mogelijk dat we niet opvallen in de massa', aldus Meredith.

'Klopjacht', elke zondag om 19.50 uur op Play4 en GoPlay.