Bart Peeters is in 'Viva La Feta' zijn vrolijke zelve op Sifnos

In de vierde aflevering van 'Viva La Feta' komt niemand minder dan zanger en presentator Bart Peeters op bezoek bij Jani en Otto-Jan. Twee dagen lang wordt hij ondergedompeld in de Griekse gastvrijheid die Sifnos te bieden heeft.

De vraag is niet: is Bart wel klaar voor Sifnos, maar eerder is Sifnos wel klaar voor Bart?

Een vakantie op Sifnos gaat natuurlijk gepaard met gezellig terrasjes doen, plonsen in de blauwe zee en talloze kerkjes bezoeken, maar blijkbaar ook onverwachts deelnemen aan een culinair festival… Een festival waar elk land vertegenwoordigd wordt door zijn inwoners. Bart, Jani en Otto-Jan verdedigen de Belgische trots met, volgens hun, typische Belgische gerechten. Jani gaat voor het typische balletjes met kriekjes, terwijl Bart eerder kiest voor finesse met het welgekende aperitiefhapje 'kaas, druif en rozijn op een stokje'. Otto-Jan maakt dan weer een gewaagde keuze en probeert de lokale inwoners te overtuigen van zijn overheerlijke 'peche-tonijn'.

Otto-Jan: "'raag niet hoe, maar Jani had ons (per ongeluk, beweert hij zelf), ingeschreven in een foodfestival. Op zich heeft Bart Peeters ervaring genoeg met festivals, maar hier werd zelfs hij stil van. Ik ga niet beweren dat ik de 'peche-tonijn' eindelijk bij een breed publiek heb weten te introduceren, maar toch. Volgend jaar staat dat daar in elk restaurant op het menu.'

