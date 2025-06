Average Rob zoekt fans in 'Junior Bake Off': 'Heb je ze gebriefd om gemeen tegen mij te zijn?'

Foto: Play4 - © Play Media 2025

Vandaag is het Challenge Week in 'Junior Bake Off Vlaanderen'. En niemand beter om die te introduceren dan de man die zťlf geen enkele uitdaging uit de weg gaat: Average Rob.