Astrid Coppens maakt indruk in de baktent: 'Zot om ze nu in het echt te zien!'

In de Bake Off tent rolt Jeroom deze week de catwalk uit voor 5 bakkers, want in de vierde aflevering is het fashion week. Om te zorgen dat Jeroom & juryleden Regula en Dominique deze week alle trends bij kunnen houden, krijgen ze assistentie van fashionista Astrid Coppens.

Junior Bake Off Vlaanderen op tv

Acht jonge bakkers gaan de strijd aan met elkaar en doen er alles aan om uitgeroepen te worden tot beste bakker van Vlaanderen. Ze gaan aan de slag met messen, ovens en hete kookvuren en maken de mooiste creaties.

In de Bake Off tent rolt Jeroom deze week de catwalk uit voor 5 bakkertjes, want in deze vierde aflevering is het fashion week. Om te zorgen dat Jeroom en juryleden Regula en Dominique deze week alle trends bij kunnen houden krijgt hij assistentie.

Het is de halve finale en vier jonge bakkers strijden voor een plekje in de finale. Het licht gaat uit vandaag, want het thema is glow in the dark. De bakkers tasten volledig in het duister. Welke 3 bakkers gaan naar de finale?

Het is de halve finale en vier jonge bakkers strijden voor een plekje in de finale. Het licht gaat uit vandaag, want het thema is glow in the dark. De bakkers tasten volledig in het duister. Welke 3 bakkers gaan naar de finale?