Artistiek directeur Brandon Wen deze week in 'Viva La Feta'

Jani en Otto-Jan krijgen hoog bezoek! Brandon Wen, artistiek directeur van de Antwerpse Modeacademie en opvolger van Walter Van Beirendonck, meert aan op Sifnos.

Hoewel de gastheren hun gast niet meteen herkennen, verwelkomen ze hem met open armen. Na wat opzoekwerk zijn beide heren dan ook heel benieuwd hoe zo'n jonge knaap het al zover heeft kunnen schoppen tot artistiek directeur van de Antwerpse Modeacademie: 'Ik wilde altijd al artistiek directeur worden. Toen die vacature verscheen, sprak ik erover met een vriendin en zij vertelde me dat ik er gewoon voor moest gaan. Na dat gesprek begon ik zelf na te denken en plots leek het helemaal niet meer zo gek dat ik, ondanks mijn leeftijd, zou solliciteren.'

Maar er is geen tijd te verliezen, want Jani en Otto-Jan hebben een drukke planning voor de boeg. Otto-jan trekt met Brandon naar een keramiekatelier om er de traditionele ambachten van het eiland te ontdekken. En daar is Brandon wel heel eerlijk over Otto-Jans creatie: 'Als je mijn mening vraagt, geef ik die ook gewoon eerlijk.' Daarna is het tijd voor avontuur en laat Jani de artistiek directeur uit zijn comfortzone treden door samen te gaan bergbeklimmen.

Otto-Jan: 'Af en toe verwelkomen we eens een gast die we zelf ook nog even moeten google-en. Brandon Wen blijkt een fenomeen en een gedroomde gast. Een inspirerend figuur en geen slechte rotsbeklimmer.'

'Viva La Feta', maandag 10 april om 21.00 uur op Play4 en op GoPlay.