Reboot van 'Buffy the Vampire Slayer' geschrapt

zondag 15 maart 2026

De langverwachte reboot van de cultserie 'Buffy the Vampire Slayer' is geschrapt door streamingdienst Hulu. Dat heeft hoofdrolspeelster Sarah Michelle Gellar bekendgemaakt via Instagram.

Gellar plaatste een video op Instagram waarin ze liet weten dat Hulu de serie, die 'Buffy: New Sunnydale' zou heten, heeft stopgezet. 'Ik ben echt verdrietig dat ik dit moet delen, maar ik wilde dat jullie het van mij hoorden. Helaas heeft Hulu besloten niet verder te gaan met 'Buffy: New Sunnydale'', vertelde ze in de video. Verder bedankte de actrice ook regisseur Chloé Zhao. 'Dankzij Chloé werd ik eraan herinnerd hoeveel ik van Buffy hou en hoeveel ze betekent voor mij en voor jullie allemaal', zei ze.


In de nieuwe serie zou Gellar opnieuw Buffy Summers vertolken, de rol waarmee ze doorbrak. Naast oude bekenden zou de serie ook draaien om een nieuwe jonge Slayer, gespeeld door Ryan Kiera Armstrong. In februari 2025 werd het project aangekondigd en werd er gewerkt aan een pilotaflevering.

Toch koos Hulu ervoor om de stekker uit het project te trekken. Wel zou Hulu nog interesse tonen in het idee van een terugkeer naar het universum van 'Buffy the Vampire Slayer'. Volgens Deadline blijft Hulu enthousiast over de franchise en wil de streamingdienst andere mogelijkheden voor een nieuwe versie van de serie overwegen.

De originele serie verscheen in 1997 en liep zeven seizoenen lang. De serie groeide uit tot een ware cultfavoriet en inspireerde zelfs een spin-off genaamd 'Angel'.

Bron: Deadline


Familie Backeljau - Seizoen 3
DVD
Witse - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 9 Inclusief De Film)
DVD
Gooische Vrouwen - De Complete Serie
DVD
Marie-Elise Van Der Poorten
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

'So You Think You Can Dance' (VTM)

Na meer dan tien jaar is 'So You Think You Can Dance' terug. Ambitieuze dansers uit Vlaanderen en Nederland zetten alles op alles om de jury te overtuigen. Ze worden opgevangen door Wendy Van Dijk en Laura Tesoro, maar al snel is het tijd voor hun grote moment. Met een eigen choreografie tonen ze hun talent in hun favoriete dansstijl. De jury, met Dan Karaty, Nora Monsecour en Kenzo Alvares, kijkt scherp toe. Wie maakt indruk en wie moet zijn droom meteen opbergen?

'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.

