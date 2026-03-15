Reboot van 'Buffy the Vampire Slayer' geschrapt

De langverwachte reboot van de cultserie 'Buffy the Vampire Slayer' is geschrapt door streamingdienst Hulu. Dat heeft hoofdrolspeelster Sarah Michelle Gellar bekendgemaakt via Instagram.

Gellar plaatste een video op Instagram waarin ze liet weten dat Hulu de serie, die 'Buffy: New Sunnydale' zou heten, heeft stopgezet. 'Ik ben echt verdrietig dat ik dit moet delen, maar ik wilde dat jullie het van mij hoorden. Helaas heeft Hulu besloten niet verder te gaan met 'Buffy: New Sunnydale'', vertelde ze in de video. Verder bedankte de actrice ook regisseur Chloé Zhao. 'Dankzij Chloé werd ik eraan herinnerd hoeveel ik van Buffy hou en hoeveel ze betekent voor mij en voor jullie allemaal', zei ze.

In de nieuwe serie zou Gellar opnieuw Buffy Summers vertolken, de rol waarmee ze doorbrak. Naast oude bekenden zou de serie ook draaien om een nieuwe jonge Slayer, gespeeld door Ryan Kiera Armstrong. In februari 2025 werd het project aangekondigd en werd er gewerkt aan een pilotaflevering.

Toch koos Hulu ervoor om de stekker uit het project te trekken. Wel zou Hulu nog interesse tonen in het idee van een terugkeer naar het universum van 'Buffy the Vampire Slayer'. Volgens Deadline blijft Hulu enthousiast over de franchise en wil de streamingdienst andere mogelijkheden voor een nieuwe versie van de serie overwegen.

De originele serie verscheen in 1997 en liep zeven seizoenen lang. De serie groeide uit tot een ware cultfavoriet en inspireerde zelfs een spin-off genaamd 'Angel'.

Bron: Deadline