Nieuw seizoen van 'My Lottery Dream Home' op HGTV

In een nieuw seizoen van 'My Lottery Dream Home' helpt David Bromstad weer een aantal mensen die in één klap rijk werden en nu eindelijk hun droomhuis kunnen betalen.

Het zijn niet alleen loterijwinnaars die langskomen in dit leuke jaloersmakende programma, ook andere financiële voordeeltjes zetten de deur open naar een geweldig droomhuis. Zoals bij Jack die de laatste jaren voor zijn zieke moeder in zijn geboorteplaats New Jersey zorgde, terwijl hij zelf in Washington DC woonde. Nu ze is overleden en een flinke erfenis heeft achtergelaten, besluit hij definitief terug te keren naar zijn geboortegrond. Kan hij samen met David een geschikte plek vinden in de dure stad? Jack rijdt geen auto, dus wil graag in de buurt van een treinstation zitten. Ook wil hij graag plek voor een kantoor, omdat hij vanuit huis werkt. Als David drie prachtige huizen laat zien, komt het lastigste deel: de juiste keuze maken.

'My Lottery Dream Home', vanaf maandag 5 januari om 20.30 uur op HGTV.