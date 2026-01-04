Nieuw seizoen van 'My Lottery Dream Home' op HGTV

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 4 januari 2026
Foto: © HGTV 2026

In een nieuw seizoen van 'My Lottery Dream Home' helpt David Bromstad weer een aantal mensen die in één klap rijk werden en nu eindelijk hun droomhuis kunnen betalen.

Het zijn niet alleen loterijwinnaars die langskomen in dit leuke jaloersmakende programma, ook andere financiële voordeeltjes zetten de deur open naar een geweldig droomhuis. Zoals bij Jack die de laatste jaren voor zijn zieke moeder in zijn geboorteplaats New Jersey zorgde, terwijl hij zelf in Washington DC woonde. Nu ze is overleden en een flinke erfenis heeft achtergelaten, besluit hij definitief terug te keren naar zijn geboortegrond. Kan hij samen met David een geschikte plek vinden in de dure stad? Jack rijdt geen auto, dus wil graag in de buurt van een treinstation zitten. Ook wil hij graag plek voor een kantoor, omdat hij vanuit huis werkt. Als David drie prachtige huizen laat zien, komt het lastigste deel: de juiste keuze maken.


'My Lottery Dream Home', vanaf maandag 5 januari om 20.30 uur op HGTV.


Persbericht HGTV
TVvisie Extra



'Badgast' (KRO-NCRV)

De Belgische duiker Vince arriveert met zijn vijftienjarige dochter Zoë op Terschelling voor wat een onschuldige vader-dochtervakantie lijkt. De zomer die hen dichter bij elkaar moest brengen, neemt een andere wending op Terschelling. Want achter zijn glimlach schuilt een geheim: hij is met een missie naar Terschelling gekomen.

'Badgast', om 21.20 uur op VRT 1.

NU en STRAKS op tv

  • 21:20
    Badgast
    06:00
    Mr. Magoo
  • 20:50
    Dope Girls
    06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
  • 21:20
    Badgast
    06:00
    Tik Tak
  • 21:20
    10 jaar Blind Getrouwd
    01:00
    Geen uitzending
  • 21:05
    Familie Gillis: massa is kassa
    02:20
    Geen uitzending
  • 21:25
    Will Trent
    01:00
    Geen uitzending
  • 21:10
    Caught on Dashcam
    01:50
    Geen uitzending
  • 20:35
    Christmas on Mistletoe Lake
    01:40
    JOE XMAS
  • 21:35
    Tien Om Te Zien
    01:05
    Geen uitzending
  • 21:15
    The Upside
    02:10
    Play kerst haardvuur 2025
  • 21:15
    FBI: Most Wanted
    01:10
    Fire Country
  • 20:35
    The Hangover Part III
    01:20
    The First 48 Presents Critical Minutes
  • 20:35
    Ghosts of Girlfriends Past
    02:05
    Play kerst haardvuur 2025
  • 21:20
    Bureau Dupin: De nieuwjaarsmoord
    01:00
    C.S.I. New York
  • 20:16
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:32
    Diy on wheels
    05:55
    Sixties To Six
  • 21:35
    De Sterrenkaart
    01:05
    Tot op de Graat
  • 21:00
    Agatha Christie's Marple
  • 20:55
    Grey's Anatomy
  • 21:30
    Tussen Kunst en Kitsch
    01:04
    NOS Journaal
  • 21:25
    Rail Away
    01:25
    Nieuwsuur
  • 21:10
    Het Gouden Uur
    01:15
    NOS Studio Sport