De Masked Singers zetten hun schoen: wie krijgt lekkers en wie… een ontmaskering?
Israël mag deelnemen aan het Eurovisie Songfestival 2026: Nederland, Spanje en Ierland haken af
De Masked Singers gaan op bezoek bij Sinterklaas: wie krijgt lekkers en wie... een ontmaskering?

Nieuw seizoen van 'Log Cabin Living' op HGTV

zaterdag 6 december 2025
Foto: © HGTV 2025

Van New England tot Hawaii en van The Rocky Mountains tot de Appalachen – steeds meer Amerikanen dromen van een huisje midden in de natuur. Om af en toe de drukte en de hitte van de stad te ontvluchten of voor een meer permanent verblijf.

Het nieuwe seizoen van 'Log Cabin Living' volgt opnieuw een aantal van deze rustzoekers die hun ideale buitenverblijf hopen te vinden. Zoals Teesha en Blaine en hun vijf kinderen die in de buurt van het kleine plaatsje Show Low in Arizona een ‘blokhut’ zoeken om van de natuur te genieten. Blokhut is misschien wat zwak uitgedrukt, want uiteindelijk zoeken ze wel een huis met minimaal vijf slaapkamers, meerdere badkamers en een aparte plek voor de kinderen om te kunnen spelen.


Ze bekijken drie fantastische huizen, waarvan het eerste aan bijna alle eisen voldoet. Het mist alleen de echte cabin-vibe die ze zoeken. Het tweede huis heeft dat wel, maar staat te dicht op de buren en het derde volledig houten huis ligt prachtig in de bossen, maar mist weer wat voorzieningen. Kunnen ze een keuze maken waar ze helemaal happy van worden?

'Log Cabin Living', vanaf zondag 7 december om 20.30 uur op HGTV.


Superman (Blu-ray)
DVD
I Know What You Did Last Summer (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (DVD)
DVD
Persbericht HGTV
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

Kijktip van de dag

'Live Live Live' (VRT 1)

In de tot warme club omgetoverde VRT Studio 5 ontvangen Bart Peeters en The Atomic Orchestra, een 47-koppig orkest onder leiding van Jo Hermans, tal van artiesten om samen een symfonische versie te maken van hun liedjes. Bazart, Mentissa, Sylvie Kreusch, Warhaus, Günther Neefs en Belle Perez steken hun grootste hits en andere songs in een nieuw, klassiek jasje. Muziekliefhebber Jeroen Meus onthult daarnaast waarom hij een saxmaniak is.

'Live Live Live', om 20.20 uur op VRT 1.

