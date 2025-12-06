Nieuw seizoen van 'Log Cabin Living' op HGTV

Van New England tot Hawaii en van The Rocky Mountains tot de Appalachen – steeds meer Amerikanen dromen van een huisje midden in de natuur. Om af en toe de drukte en de hitte van de stad te ontvluchten of voor een meer permanent verblijf.

Het nieuwe seizoen van 'Log Cabin Living' volgt opnieuw een aantal van deze rustzoekers die hun ideale buitenverblijf hopen te vinden. Zoals Teesha en Blaine en hun vijf kinderen die in de buurt van het kleine plaatsje Show Low in Arizona een ‘blokhut’ zoeken om van de natuur te genieten. Blokhut is misschien wat zwak uitgedrukt, want uiteindelijk zoeken ze wel een huis met minimaal vijf slaapkamers, meerdere badkamers en een aparte plek voor de kinderen om te kunnen spelen.

Ze bekijken drie fantastische huizen, waarvan het eerste aan bijna alle eisen voldoet. Het mist alleen de echte cabin-vibe die ze zoeken. Het tweede huis heeft dat wel, maar staat te dicht op de buren en het derde volledig houten huis ligt prachtig in de bossen, maar mist weer wat voorzieningen. Kunnen ze een keuze maken waar ze helemaal happy van worden?

'Log Cabin Living', vanaf zondag 7 december om 20.30 uur op HGTV.