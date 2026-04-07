Nieuw seizoen van 'Celebrity IOU' op HGTV

In een nieuw seizoen van 'Celebrity IOU' geven beroemdheden weer iets bijzonders terug aan mensen die een belangrijke rol in hun leven spelen. Samen met designbroers Jonathan en Drew verrassen ze hen met een complete renovatie van hun huis.

Zo schakelt Tyra Banks de hulp in van de broers voor haar goede vriendin Marisa die ze al sinds de middelbare school kent. Marisa was een grote steun voor Tyra in haar jonge, onzekere jaren en daarom wil het Amerikaanse supermodel nu iets terugdoen voor haar vriendin die in een klein huis woont dat onpraktisch is ingericht. Jonathan en Drew toveren het om tot een waar paleisje, samen met Tyra die zelf enthousiast meehelpt. Andere beroemdheden die voorbijkomen in dit leuke nieuwe seizoen zijn John Stamos, Eva Longoria, William Shatner en Ike Barinholtz.

'Celebrity IOU', vanaf woensdag 8 april om 20.30 uur op HGTV.