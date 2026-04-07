Nieuw seizoen van 'Celebrity IOU' op HGTV
In een nieuw seizoen van 'Celebrity IOU' geven beroemdheden weer iets bijzonders terug aan mensen die een belangrijke rol in hun leven spelen. Samen met designbroers Jonathan en Drew verrassen ze hen met een complete renovatie van hun huis.
Zo schakelt Tyra Banks de hulp in van de broers voor haar goede vriendin Marisa die ze al sinds de middelbare school kent. Marisa was een grote steun voor Tyra in haar jonge, onzekere jaren en daarom wil het Amerikaanse supermodel nu iets terugdoen voor haar vriendin die in een klein huis woont dat onpraktisch is ingericht. Jonathan en Drew toveren het om tot een waar paleisje, samen met Tyra die zelf enthousiast meehelpt. Andere beroemdheden die voorbijkomen in dit leuke nieuwe seizoen zijn John Stamos, Eva Longoria, William Shatner en Ike Barinholtz.
'Celebrity IOU', vanaf woensdag 8 april om 20.30 uur op HGTV.
- Nieuw seizoen van 'Celebrity IOU' op HGTV
- Deze 'Huis Gemaakt'-koppels mogen verder verbouwen in Kessel en Wielsbeke
- Dit zijn alle deelnemers van het nieuwe seizoen 'De Container Cup' (en er zitten verrassingen tussen)
- Hartverscheurende keuzes in 'The Voice van Vlaanderen': Big Battles eisen hun tol
- 'De Mutti’s' op vakantie, en plots kapen 6 bekende Pappi’s hun podcast
- Karine Klaassen gaat 'Op een Ander' in de Vlaamse catch-scene
- Topdokter Guy T’Sjoen mikt via 'Komen Eten' op plekje in 'Viva La Feta': 'Een open sollicitatie'
- D-day in Kessel en Wielsbeke: wie valt af in 'Huis Gemaakt'?
- Aanranding Den Haag en rellen Breda in 'Opsporing Verzocht'
- Dit zie je in april op de Disney Channels
- 'A Solitary Reign' van Amenra is opnieuw de nummer 1 in 'De Zwaarste Lijst'
- 3FM-dj's Mark en Mai organiseren experiment: 'Concert voor Kleinere Mensen'
- Dit hoor je zondag in 'Dijkstra & Evenblij ter Plekke' op NPO Radio 1
- The Cats ontvangt NPO Radio 5 Evergreen Award
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
Jade Mintjens in 'Sergio in Italië' over de afwijziging die haar carrière lanceerde
Zwangere Guy eerlijk over zijn strijd met alcohol in 'Sergio in Italië'
Netflix deelt releasedatum van 'Avatar: The Last Airbender S2'
Ontdek de nieuwe trailer van 'Star Wars: Maul – Shadow Lord' bij Disney+
Zoë blaast de jury omver in 'So You Think You Can Dance'
'Meat Timon' is zondag nieuw op najm!
De strijd barst opnieuw los in 'The Floor'
TAGMAG-ster Amber gaat op zoek naar de liefde in nieuw seizoen van 'LoveMe'
An Lemmens verrast Yasmina bij de VRT
'Blind Gekocht' is terug met torenhoge verwachtingen
'Klopjacht' is terug!
Kijk nu de trailer van 'Temptation Island' op Streamz
Axel Daeseleire fluit Sofie Dumont terug in 'Eenmaal Andermaal'
Komt de waarheid binnenkort bovendrijven in 'Thuis'?
Arthur danst voor jeugdidool Dan Karaty
Kijk naar 'The Lady' op Streamz
Cuteness overload in 'The Voice van Vlaanderen'
Nicoline Dossche duikt op in 'Familie'
Dit is de eerste afvaller van 'De Mol'
Noah zet alles op alles in 'So You Think You Can Dance'
An Lemmens verrast een kandidaat in 'The Voice van Vlaanderen'
Joris wint 'De Box' en neemt €17.500 mee naar huis
Meteen alle hens aan dek in 'De Trein'
Wie wordt de winnaar van 'De Box'?
Check de eerste teaser van 'Harry Potter en de Steen der Wijzen'
Luisteraar Nathalie vindt Q-dj Vincent Fierens
Dit zie je woensdag in 'Justice For All'
'Strijder' van Arjen Lubach is binnenkort te zien op Streamz
Dit zijn de nieuwe 'Celebrity MasterChefs'!
Jo Vally laat deelnemers van 'De Box' een toontje lager zingen
De introductie van stagiair Willem verloopt stroef: verloskundige Louise weigert hem te begeleiden. Ella neemt Willem onder haar hoede bij de geplande bevalling van een doodgeboren baby. Arts-assistent Frederik heeft op zijn beurt moeite met de autoritaire anesthesist Jacob. Intussen tobt Ella met haar eigen zwangerschap. Ze maakt een afspraak bij de abortuskliniek, maar vertelt dit niet aan Jerry.
'Dag & Nacht', om 21.30 uur op VRT 1.