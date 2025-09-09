Nieuw seizoen van '22 Kids and Counting' op TLC

Met 22 kinderen en 10 kleinkinderen (en 7 honden) is er altijd wel iets aan de hand. Van kinderen die weglopen en prille relaties die onder spanning staan tot zwangerschapsstress.

Aan ouders Sue en Noel de uitdagende taak om dit allemaal te managen in het nieuwe seizoen van 22 Kids and Counting. Maar tussen alle hectiek is er ook veel vrolijk nieuws. Zo mag de voetbalgekke Casper voor het eerst naar een echte voetbalwedstrijd van zijn favoriete club Liverpool. Ook regelt Noel dat de jonge dribbelaar zelf aan een talententraining mag meedoen waarbij verschillende topscouts komen kijken. Komt zijn droom om profvoetballer te worden zo een stapje dichterbij?

Over dromen gesproken: het hele gezin kijkt enorm uit naar hun nieuwe plattelandswoning die ze op het punt staan te kopen. Sue en Noel oriënteren zich al op meubels en nieuwe sanitair, terwijl de vijf oudste kinderen het ouderlijk huis verdelen waar zij volgens plan zullen blijven wonen. Maar dan komt er een telefoontje van de makelaar met schokkend nieuws dat aan alle dromen een eind lijkt te maken.

'22 Kids and Counting', vanaf woensdag 10 september om 20.30 uur op TLC.