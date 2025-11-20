Met deze bekende avonturiers trekt VRT 1 naar Mount Pisco in nieuw seizoen 'De Rugzak'
Reality check op huwelijksreis: 'Blind Getrouwd'-koppels worstelen met 24/7 nabijheid in de Zwitsere bergen
Woensdag in 'Pano': Bestemming Uitbuiting

Kijk vanaf vrijdag naar 'Homegrown' op HGTV

donderdag 20 november 2025
Foto: © HGTV 2025

Jamila Norman is gepassioneerd in het zelf verbouwen van voedsel. Op haar biologische 'urban farm' van een halve hectare in het hartje van de grote stad Atlanta verbouwt ze allerlei soorten groenten en fruit voor de verkoop.

Ze leerde de kunst van haar moeder en grootmoeder uit Jamaica waar ze opgroeide. De toegewijde tuinder wil deze kennis ook graag doorgeven aan andere stadsbewoners en daarom zegde ze tien jaar geleden haar corporate baan op om Patchwork City Farms te starten, waarmee ze groentetuinen aanlegt in Atlanta en de bewoners ook leert hoe ze die het beste kunnen onderhouden.


Zoals Chris en Weng Hartman die zelf al bezig waren met hun groentetuin maar vastliepen in het proces. Jamila verandert de indeling, kiest voor andere groentesoorten en leert de Hartmans ook hoe ze deze het beste kunnen onderhouden. Zo hoopt ze ook bij deze familie het zaadje te planten om het plezier van het zelf verbouwen te ervaren. Want zoals ze zelf zegt: alles smaakt toch net wat lekkerker als het homegrown is.

'Homegrown', vanaf vrijdag 21 november elke werkdag om 8.00 uur op HGTV.


Taylor Swift - The Life Of A Showgirl (Sweet And Vanilla Perfume) (LP)
CD
Beste Zangers Seizoen 2025 (CD)
CD
Metejoor - 3 (CD)
CD
Persbericht HGTV
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Telefacts' - Birgit Van Mol (VTM)

Het online platform OnlyFans bestaat sinds 2016. Het was bedoeld als een platform waar creatievelingen hun content konden delen tegen betaling. Maar plots, mee door corona, werd het razend populair bij sekswerkers. Vijf jonge vrouwelijke sekswerkers die via OnlyFans werken, vertellen openhartig waarom ze kiezen voor hun job. Daar hebben ze zo hun eigen redenen voor. Goed verdienen is een reden, maar sommigen willen op die manier opnieuw controle krijgen over hun eigen lichaam en hoe mensen naar hen kijken.

'Telefacts', om 22.35 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 08:50
    Shaun het schaap
    01:00
    Het weer (laat)
  • 06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
    09:00
    Herfstbeelden
  • 08:55
    Kleine dingen
    06:00
    Tik Tak
  • 08:55
    Heidi
    07:00
    Jabaloe
  • 08:00
    Geen uitzending
    00:50
    Gestrand op Honeymoon Island - Australië
  • 06:00
    Qmusic
    09:00
    Geen uitzending
  • 07:00
    Willy
    00:50
    Geen uitzending
  • 07:45
    Holiday Mismatch
    23:50
    Last Christmas At Home
  • 06:00
    Joe
    01:15
    Geen uitzending
  • 06:00
    Radio Nostalgie
    02:00
    De Tafel van Tine
  • 08:50
    Neighbours: A New Chapter
    01:05
    FBI
  • 05:00
    Geen uitzending
    01:20
    Cobra Kai
  • 08:40
    De Chalet
    01:10
    Send Nudes: Body SOS
  • 08:40
    Cold Justice
    01:05
    My Life is Murder
  • 08:40
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:58
    Zelf gedaan, goed gedaan
    05:55
    Sixties To Six
  • 08:30
    Guten Appetit
    01:20
    Winterse Kost
  • 08:45
    Midsomer Murders
    01:35
    The Madame Blanc Mysteries
  • 08:15
    Below Deck Sailing Yacht
    03:25
    The Secret Lives of Mormon Wives
  • 08:40
    Goedemorgen Nederland
    01:05
    Pauw & De Wit
  • 08:35
    MAX Geheugentrainer
    01:00
    Ongehoord Nieuws
  • 08:55
    Brandweerman Sam
    01:15
    Bij ons op de Wallen