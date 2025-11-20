Kijk vanaf vrijdag naar 'Homegrown' op HGTV

Jamila Norman is gepassioneerd in het zelf verbouwen van voedsel. Op haar biologische 'urban farm' van een halve hectare in het hartje van de grote stad Atlanta verbouwt ze allerlei soorten groenten en fruit voor de verkoop.

Ze leerde de kunst van haar moeder en grootmoeder uit Jamaica waar ze opgroeide. De toegewijde tuinder wil deze kennis ook graag doorgeven aan andere stadsbewoners en daarom zegde ze tien jaar geleden haar corporate baan op om Patchwork City Farms te starten, waarmee ze groentetuinen aanlegt in Atlanta en de bewoners ook leert hoe ze die het beste kunnen onderhouden.

Zoals Chris en Weng Hartman die zelf al bezig waren met hun groentetuin maar vastliepen in het proces. Jamila verandert de indeling, kiest voor andere groentesoorten en leert de Hartmans ook hoe ze deze het beste kunnen onderhouden. Zo hoopt ze ook bij deze familie het zaadje te planten om het plezier van het zelf verbouwen te ervaren. Want zoals ze zelf zegt: alles smaakt toch net wat lekkerker als het homegrown is.

