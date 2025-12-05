Kijk naar 'Sin City Rehab' op HGTV

De ervaren ontwerpster Alison Victoria begint helemaal opnieuw als ze haar woonplaats Chicago achter zich laat en verhuist naar Las Vegas. Het is de plek waar ze als kind woonde en ooit haar carrière begon.

Maar de stad is in de tussentijd flink veranderd en haar netwerk verdwenen. Zonder cash, crew en vangnet staat ze er in het begin behoorlijk alleen voor. Via een vriendin komt ze wel in contact met mensen die haar aan klanten willen helpen, maar ze wordt ook gewaarschuwd dat haar designstijl uit het meer klassieke Chicago weleens kan botsen met de woonwensen van het modernere Vegas.

Botsen doet het zeker met de aannemer die ze ontmoet bij haar eerste opdracht. De huiseigenaren waren niet tevreden met diens ontwerp en vroegen Alison daarom voor een heel nieuw idee – dat de aannemer vervolgens wel dient uit te voeren. Alison moet al haar ervaring en autoriteit inzetten om zowel de opdrachtgevers als de aannemer te overtuigen van haar plannen. Als ze begint met het omtoveren van een loze ruimte tot een spectaculaire indoor boomhut voor de kinderen, heeft ze het gezin alvast voor zich gewonnen.

'Sin City Rehab', vanaf zaterdag 6 december om 21.30 uur op HGTV.