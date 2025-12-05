Kijk naar 'Sin City Rehab' op HGTV

De Masked Singers zetten hun schoen: wie krijgt lekkers en wie… een ontmaskering?
vrijdag 5 december 2025
Foto: © TLC 2025

De ervaren ontwerpster Alison Victoria begint helemaal opnieuw als ze haar woonplaats Chicago achter zich laat en verhuist naar Las Vegas. Het is de plek waar ze als kind woonde en ooit haar carrière begon.

Maar de stad is in de tussentijd flink veranderd en haar netwerk verdwenen. Zonder cash, crew en vangnet staat ze er in het begin behoorlijk alleen voor. Via een vriendin komt ze wel in contact met mensen die haar aan klanten willen helpen, maar ze wordt ook gewaarschuwd dat haar designstijl uit het meer klassieke Chicago weleens kan botsen met de woonwensen van het modernere Vegas.


Botsen doet het zeker met de aannemer die ze ontmoet bij haar eerste opdracht. De huiseigenaren waren niet tevreden met diens ontwerp en vroegen Alison daarom voor een heel nieuw idee – dat de aannemer vervolgens wel dient uit te voeren. Alison moet al haar ervaring en autoriteit inzetten om zowel de opdrachtgevers als de aannemer te overtuigen van haar plannen. Als ze begint met het omtoveren van een loze ruimte tot een spectaculaire indoor boomhut voor de kinderen, heeft ze het gezin alvast voor zich gewonnen.

'Sin City Rehab', vanaf zaterdag 6 december om 21.30 uur op HGTV.


'9-1-1' (FOX)

Wanneer het er eindelijk op lijkt dat Hen en Karen hun pleegouderlicentie terugkrijgen, stuiten ze op een nieuw obstakel. Ondertussen haast de 118 zich om een cheerleader te helpen die een ongeluk heeft gehad op het sportveld.

'9-1-1', om 22.35 uur op VTM.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 08:18
    Videoclips #likeme
    06:00
    In bed met Olly
  • 06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
    08:00
    Radio 2: Weekwatchers
  • 08:13
    De Smurfen
    05:00
    Geen uitzending
  • 08:15
    De Buurtpolitie Extra
    05:40
    Maya de Bij
  • 08:00
    Geen uitzending
    00:50
    Ramsay's Kitchen Nightmares
  • 06:00
    Qmusic
    01:00
    Geen uitzending
  • 07:00
    Willy
    00:35
    Xena: Warrior Princess
  • 07:30
    Christmas On The River
    23:50
    Cross Country Christmas
  • 06:00
    Joe
    01:05
    Home Improvement
  • 06:00
    Radio Nostalgie
    04:50
    Geen uitzending
  • 07:45
    New Amsterdam
    02:00
    Neighbours: A New Chapter
  • 08:10
    NCIS: Los Angeles
    01:40
    Cobra Kai
  • 07:20
    Het feestmenu van ..
    02:00
    Geen uitzending
  • 07:55
    Cold Case
    01:20
    My Life is Murder
  • 04:14
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:11
    Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 08:00
    Winterse Kost
    01:00
    Veldvers
  • 07:35
    Death in Paradise
    01:35
    Ghosts
  • 07:25
    Real Girlfriends in Paris
    01:25
    The Equalizer
  • 08:10
    Goedemorgen Nederland
    01:25
    Onvergetelijke Liedjes
  • 07:55
    BinnensteBuiten
    01:35
    Café Kockelmann
  • 08:17
    Zin in Zappelin
    01:40
    Onderweg naar liefde