'Pano' onderzoekt: Mijn vriend AI
Kijkcijfers: maandag 27 oktober 2025
Dieter en reisgezellen trekken voor 'Down the Road' naar Australië

Kijk naar 'Scariest House In America' op HGTV

donderdag 30 oktober 2025
Foto: © HGTV 2025

Onverklaarbare geluiden, bewegende objecten, griezelige kelders of duistere zolders – sommige huizen zijn zo eng dat je je afvraagt waarom mensen er willen wonen. Toch bestaan er van die durfallen en ze openen voor comédienne Retta hun deuren om binnen te kijken – als de deuren niet al vanzelf opengaan...

Vijftien huizen maken dit seizoen kans om gekroond te worden tot 'Scariest House In America'. Per aflevering gaat Retta langs bij drie spookhuizen, te beginnen aan de oostkust van Amerika. Daar bezoekt ze onder meer een landhuis waarvan gezegd werd dat er ooit een ‘goat man’ (half mens, half geit) door de bossen sloop. Ook het huis zelf is nog altijd griezelig. Zo staat een grote stoel regelmatig op een andere plaats en ziet het logeerbed er altijd gekreukeld uit, alsof er iemand slaapt.


In Georgia gaat Retta langs bij een huis dat tot 1986 een gevangenis was en waar gevangenen werden opgehangen. De eigenaresse maakt regelmatig mee dat spullen uit haar handen worden geslagen en ze heeft zelfs een foto van een geest gemaakt! Is dit het engste huis van de regio of gaat de eer naar het huis in Connecticut waar geen bewoner het langer dan twee jaar uithoudt en waar deuren vanzelf open en dicht gaan? Een ding is zeker: Retta vindt ze allemaal eng en is blij als ze weer buiten staat.

'Scariest House In America', vanaf vrijdag 31 oktober om 21.30 uur op HGTV.


Superman (Blu-ray)
DVD
I Know What You Did Last Summer (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (DVD)
DVD
Persbericht HGTV
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm3 logo

Podcaster Bobby Lieber wordt aangesteld als curator van het LGBTQ+ History Museum. Tijdens een feestje naar aanleiding van de lancering van een nieuwe datingapp ontmoet Bobby de knappe Aaron.

'Bros', film uit 2022 met oa. Billy Eichner, om 22.45 uur op VTM 3.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    radio2 op VRT 1
    00:25
    Journaallus
  • 10:00
    Radio 1 Boekenfeest
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: sta op met Radio 2
  • 10:45
    Uki
    05:00
    Geen uitzending
  • 09:50
    Geen uitzending
    01:35
    NYPD Blue
  • 10:00
    B&B zoekt Lief NL: Winter
    23:20
    Night Coppers
  • 09:00
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:35
    Christmas at Holly Lodge
    01:35
    Joe
  • 10:00
    Joe
    01:30
    Geen uitzending
  • 09:00
    Geen uitzending
    01:05
    Alter Ego
  • 10:30
    How to Get Away With Murder
    00:30
    Neighbours: A New Chapter
  • 10:25
    Hawaii Five-0
    02:10
    East New York
  • 10:45
    DIY
    01:15
    Big Miracles
  • 10:15
    World's Most Evil Killers
  • 10:00
    Herhalingslus
    08:00
    Wijzer Wonen
  • 10:34
    De kunstenaar
    05:55
    Sixties To Six
  • 10:30
    Peppe's Toscane
  • 09:45
    Death in Paradise
    01:40
    Grantchester
  • 10:20
    The Real Housewives of Beverly Hills
    01:55
    First Dates Australia
  • 10:15
    Goedemorgen Nederland
    01:05
    Pauw & De Wit
  • 10:45
    Noord-Zuid-Oost-West
    01:05
    Ongehoord Nieuws
  • 10:45
    Tip de Muis
    01:05
    Eva