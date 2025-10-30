Kijk naar 'Scariest House In America' op HGTV

Onverklaarbare geluiden, bewegende objecten, griezelige kelders of duistere zolders – sommige huizen zijn zo eng dat je je afvraagt waarom mensen er willen wonen. Toch bestaan er van die durfallen en ze openen voor comédienne Retta hun deuren om binnen te kijken – als de deuren niet al vanzelf opengaan...

Vijftien huizen maken dit seizoen kans om gekroond te worden tot 'Scariest House In America'. Per aflevering gaat Retta langs bij drie spookhuizen, te beginnen aan de oostkust van Amerika. Daar bezoekt ze onder meer een landhuis waarvan gezegd werd dat er ooit een ‘goat man’ (half mens, half geit) door de bossen sloop. Ook het huis zelf is nog altijd griezelig. Zo staat een grote stoel regelmatig op een andere plaats en ziet het logeerbed er altijd gekreukeld uit, alsof er iemand slaapt.

In Georgia gaat Retta langs bij een huis dat tot 1986 een gevangenis was en waar gevangenen werden opgehangen. De eigenaresse maakt regelmatig mee dat spullen uit haar handen worden geslagen en ze heeft zelfs een foto van een geest gemaakt! Is dit het engste huis van de regio of gaat de eer naar het huis in Connecticut waar geen bewoner het langer dan twee jaar uithoudt en waar deuren vanzelf open en dicht gaan? Een ding is zeker: Retta vindt ze allemaal eng en is blij als ze weer buiten staat.

'Scariest House In America', vanaf vrijdag 31 oktober om 21.30 uur op HGTV.