Dit zie je tot de zomer bij The HISTORY Channel en Crime+Investigation

Hearst Networks maakt zijn contentprogramma voor de eerste helft van 2026 bekend voor zijn portfolio van zenders, waaronder merken als The HISTORY Channel en Crime+Investigation.

Daarmee luidt het netwerk een ambitieus jaar in vol hoogwaardige factual entertainment (hoogwaardige non-fictie-entertainment) over geschiedenis, de oudheid en de moderne wereld, evenals true crime. Met een all-star line-up van veelgeprezen presentatoren en bekroonde productiepartners onderstreept het nieuwe programma de positie van Hearst Networks als toonaangevende speler in premium factual entertainment.

'2025 was een uitzonderlijk jaar van groei en creativiteit voor al onze factual-merken. Ook in 2026 blijven we ons inzetten voor het vertellen van de meest impactvolle verhalen, met het allerbeste talent voor en achter de schermen', aldus Heather Jones, Chief Creative Officer en General Manager van Hearst Networks. 'Deze programmering onderstreept de kracht van onze samenwerkingen, onze investeringen in innovatieve producties en onze ambitie om de beste storytelling te brengen.'

In 2026 richt de contentstrategie van The HISTORY Channel zich op een gedurfde reeks series die het onbekende, het onverklaarbare en het onvergetelijke verkennen. Deze verhalen worden samengebracht in meeslepende seizoenen en zorgvuldig samengestelde themaweken, met titels als 'Straten van Toen' als ankerpunt binnen de programmering.

'World War II with Tom Hanks' is een hoogwaardige, twintigdelige documentaireserie die doet denken aan 'The World at War', geproduceerd door het bekroonde productiebedrijf Nutopia en A+E Studios. Met commentaar en inzichten van Oscarwinnaar Tom Hanks vertelt deze epische reeks het verhaal van het wereldwijde conflict dat de moderne geschiedenis heeft gevormd. Door nieuw wetenschappelijk onderzoek te combineren met zeldzaam en gerestaureerd archiefmateriaal, belicht de serie zowel de menselijke als historische dimensies van het grootste conflict dat de wereld ooit heeft gekend.

In het voorjaar presenteert Ving Rhames in 'History's Deadliest' meeslepende verhalen over fatale confrontaties met beruchte criminelen en meedogenloze gevechten in de donkerste hoeken van de oude geschiedenis. 'Secrets in the Sand', van Shark Teeth Films, brengt vergeten beschavingen aan het licht die eeuwenlang verborgen lagen onder verschuivende woestijnen.

Ook publieksfavorieten als 'The Curse of Oak Island', 'Ancient Aliens' en 'Forged in Fire', keren terug. Deze series combineren mysterie, mythe en moderne ontdekkingen in het genre van hoogwaardige factual entertainment.

In april zien we in 'The Last Hunt for Nazi Gold', gepresenteerd door Guy Walters en Justine Ostrowska en geproduceerd door Picasso Film, hoe het gedurfde duo door Europa reist op zoek naar geroofde kunstvoorwerpen en verloren fortuinen die door het Derde Rijk zijn achtergelaten. In aflevering drie staat de naziroof van kunstwerken centraal, met aandacht voor werken van Rembrandt van Rijn en Johannes Vermeer.

Ook in april lanceert The HISTORY Channel 'Britain’s Murder Map', in samenwerking met Motion Entertainment, onderdeel van WPP Media Company. De serie wordt gepresenteerd door 'Line of Duty'-ster Vicky McClure en haar echtgenoot, acteur en producent Jonny Owen. Geproduceerd door Soho Studios, Two Rivers Media en Motion Entertainment volgt de reeks het duo langs enkele van de beruchtste misdaadlocaties in het Verenigd Koninkrijk. Ze bezoeken pubs, kastelen en hotels waar de donkerste gebeurtenissen uit de geschiedenis plaatsvonden en welke blijvende impact deze misdaden hebben op lokale gemeenschappen.

In 2026 richt Crime+Investigation zich op een reeks urgente misdaadthema’s die steeds nadrukkelijker in de publieke belangstelling staan. Van de schokkende toename van geweld tegen jonge vrouwen en meisjes, ingegeven door vrouwenhaat, tot structurele tekortkomingen in het strafrechtsysteem, waarbij onschuldige mensen gevangen zitten terwijl de werkelijke daders op vrije voet zijn en soms opnieuw ernstige misdrijven plegen.

In de vijfdelige serie 'Ross Kemp: Lost Boys, Deadly Men', geproduceerd door VICE Studios in samenwerking met Krempelwood, onderzoekt Ross Kemp de online gemeenschappen van isolatie, woede en vrouwenhaat die hedendaagse opvattingen over mannelijkheid beïnvloeden. Hij gaat na in hoeverre Britse incels verantwoordelijk zijn voor de toename van geweld tegen vrouwen, of dat de oorzaken van dit probleem dieper en structureler liggen dan tot nu toe werd aangenomen.

'Skegness Psycho: 28 Miles to Murder' is een tweedelige special die in maart te zien is en het huiveringwekkende verhaal vertelt van hoe Daniel Boulton in mei 2021 28 mijl liep van Skegness naar Louth om zijn ex-partner Bethany Vincent en haar negenjarige zoon Darren te vermoorden.

In mei vertelt de tweedelige documentaireserie 'Bodies on the Bridge' het tragische en bizarre verhaal van de recente moorden in West-Londen op Albert Alfonso en Paul Longworth door Yostin Mosquera. De serie, een coproductie van Krempelwood en Longwave Studios, reconstrueert ook de mislukte pogingen van de dader om de lichamen van zijn slachtoffers te dumpen op de Clifton Suspension Bridge.

Later dit jaar duikt Crime+Investigation in de wereld van forensisch onderzoek met 'Staged: Deadly Deceptions'. De serie ontrafelt ogenschijnlijk alledaagse plaatsdelicten die zorgvuldig zijn geënsceneerd om onderzoekers te misleiden en de waarheid te verhullen.

Na een succesvolle reeks in 2025 keert 'Interview with a Killer' later dit jaar terug met een nieuw seizoen. Daarin confronteert de bekroonde journalist David Scott enkele van de gevaarlijkste en meest beruchte criminelen binnen het Noord-Amerikaanse gevangeniswezen.

Voor al zijn merken zet Hearst Networks in op vernieuwende productiemethoden en geavanceerde technologie. Van AI-ondersteunde archiefrestauratie en slimme scriptontwikkeling tot meeslepende visuele effecten en realtime datavisualisatie: de programmering voor 2026 luidt een nieuw tijdperk in voor factual producties, waarin technologische innovatie, redactionele integriteit en menselijke creativiteit op harmonieuze wijze samenkomen.

Dankzij deze toekomstgerichte aanpak kunnen productieteams nieuwe perspectieven verkennen, rijkere verhalen ontwikkelen en sneller en efficiënter dan ooit visueel indrukwekkende content realiseren.

'Van Tom Hanks en Vicky McClure tot Ving Rhames: deze selectie weerspiegelt het allerbeste op het gebied van factual storytelling', aldus Dan Korn, vicepresident Programming bij Hearst Networks. 'We zijn trots op onze samenwerkingen met uitzonderlijke creatieve partners en producenten die geschiedenis, mysterie en menselijk drama steeds ondernemender en inventiever tot leven brengen.'