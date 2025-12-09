'Building Roots' is terug op HGTV

Ontwerpers Ben en Cristi Dozier houden ervan om het onmogelijke mogelijk te maken. Zelf wonen ze in een prachtige Victoriaanse woning in de natuur van Colorado en ze gunnen hun cliënten ook zo'n bijzondere plek waar ze zich echt thuis kunnen voelen.

In 'Building Roots' bouwen ze doodgewone woningen om tot unieke ruimtes, waarin de stijl en smaak van de bewoners op een speciale manier terugkomen. Zo krijgen ze een opdracht van een gezin dat net uit Austin verhuisd is naar de natuur van Colorado. Het uitzicht vanuit hun woning over het National Park is onbetaalbaar, maar de jaren 80-woning zelf is niet echt een genot om in te wonen. Er zijn amper ramen om te genieten van het uitzicht en de massieve trap in het midden van de kamer ontneemt elk woonplezier.

Ben heeft al gauw door hoe hij de ruimte aantrekkelijker kan indelen, met ook een geweldige veranda aan de buitenkant. Ook gumt hij op zijn ontwerptekening de trap meteen weg. Maar daarmee heeft hij nog geen oplossing bedacht waar die dan wél moet komen. Cristi adviseert om de trap gewoon eerst maar weg te breken en dan te beoordelen hoe de ruimte eruitziet. Dat is sowieso hoe de twee designers werken: soms eindigt het ontwerp anders dan vooraf was bedacht. Net zo organisch als de natuur waarin ze wonen. Maar wel altijd tot volle tevredenheid van de klanten.

