'Building Roots' is terug op HGTV

dinsdag 9 december 2025
Foto: © HGTV 2025

Ontwerpers Ben en Cristi Dozier houden ervan om het onmogelijke mogelijk te maken. Zelf wonen ze in een prachtige Victoriaanse woning in de natuur van Colorado en ze gunnen hun cliënten ook zo'n bijzondere plek waar ze zich echt thuis kunnen voelen.

In 'Building Roots' bouwen ze doodgewone woningen om tot unieke ruimtes, waarin de stijl en smaak van de bewoners op een speciale manier terugkomen. Zo krijgen ze een opdracht van een gezin dat net uit Austin verhuisd is naar de natuur van Colorado. Het uitzicht vanuit hun woning over het National Park is onbetaalbaar, maar de jaren 80-woning zelf is niet echt een genot om in te wonen. Er zijn amper ramen om te genieten van het uitzicht en de massieve trap in het midden van de kamer ontneemt elk woonplezier.


Ben heeft al gauw door hoe hij de ruimte aantrekkelijker kan indelen, met ook een geweldige veranda aan de buitenkant. Ook gumt hij op zijn ontwerptekening de trap meteen weg. Maar daarmee heeft hij nog geen oplossing bedacht waar die dan wél moet komen. Cristi adviseert om de trap gewoon eerst maar weg te breken en dan te beoordelen hoe de ruimte eruitziet. Dat is sowieso hoe de twee designers werken: soms eindigt het ontwerp anders dan vooraf was bedacht. Net zo organisch als de natuur waarin ze wonen. Maar wel altijd tot volle tevredenheid van de klanten.

'Building Roots', vanaf woensdag 10 december om 19.30 uur op HGTV.


logo vtm3 logo

Na de pijnlijke breuk met Tessa krijgt schrijver Hardin geen woord meer op papier. Hij reist naar Portugal om zijn verleden onder ogen te zien en om in het reine te komen met zichzelf. Daar komt hij tot het besef dat hij moet veranderen als hij zijn grote liefde wil terugwinnen.

'After Everything', film uit 2023 met oa. Hero Fiennes Tiffin, om 20.40 uur op VTM 3.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 23:10
    Down The Road
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 23:25
    Nachtlus
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 22:50
    VRT NWS journaal met VGT
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 23:10
    Chicago Med
    13:00
    VTM Nieuws (13 uur)
  • 23:40
    Border Security: Australia's Front Line
  • 23:20
    Narcos
    11:50
    Geen uitzending
  • 22:20
    Double Team
    07:00
    Willy
  • 22:15
    The Christmas Contract
    05:45
    A Novel Noel
  • 23:25
    Nonkel Jef
    06:00
    Joe
  • 23:30
    De Tafel van Gert
    06:00
    Radio Nostalgie
  • 23:20
    New Girl
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 23:15
    Storage Wars
    06:45
    Evil
  • 22:25
    Our Christmas Mural
    11:40
    Under the Christmas Tree
  • 23:10
    C.S.I. New York
    10:00
    Wordt aangekondigd
  • 23:42
    Z-Nieuws
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 23:34
    Hobbyklus
    07:00
    Good Morning Sunshine
  • 23:30
    De Smaaktoerist
    06:35
    Bon Appetit
  • 23:00
    Dalziel and Pascoe
    07:00
    Death in Paradise
  • 23:25
    Hudson & Rex
    12:50
    Storage Wars
  • 23:25
    NOS Journaal Laat
    11:15
    Tijd voor Max
  • 22:40
    Het Uur van de Wolf
    13:00
    NOS Journaal
  • 22:55
    Van Roosmalen & Groenteman
    13:00
    Kindertijd