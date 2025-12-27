'Beachfront Bargain Hunt Renovation' nieuw op HGTV

Milk Inc. en andere topartiesten gaan in duet met de halve finalisten van 'The Masked Singer'
zaterdag 27 december 2025
Foto: © HGTV 2025

Wie goed zoekt, kan best een betaalbaar huis vinden op een toplocatie aan het strand. En wie óók nog goed kan verbouwen, is helemaal spekkoper. In 'Beachfront Bargain Hunt Renovation' volgt HGTV enkele handige klussers die hun skills meenemen naar de kust om daar een fraaie, maar betaalbare opknapper te kopen.

Zoals Tim en Darlene die een vakantiehuis zoeken in Ocean City, Maryland – een populaire plek waar huizenprijzen al gauw boven de miljoen liggen. Hun dochter Krissy heeft er al een appartement aan het strand dat haar vader destijds heeft verbouwd. Aangezien ze zelf makelaar is, helpt zij nu haar ouders met het vinden van een betaalbare kluswoning aan het strand. Toevallig is er in haar eigen woontoren een appartement vrij, wat natuurlijk geweldig zou zijn, omdat de hele familie met kleinkinderen dan bij elkaar is. Er moet alleen wel heel veel gebeuren aan die woning, dus laat Krissy ze ook nog enkele andere opties zien. Als Tim en Darlene hun keuze hebben gemaakt, kan het echte werk beginnen met uiteindelijk een geweldig resultaat. En allemaal voor een relatieve spotprijs.


'Beachfront Bargain Hunt Renovation', vanaf zondag 28 december om 21.30 uur op HGTV.


Kijktip van de dag

'Kerst met de familie Meiland' (SBS6)

De jaarlijkse kerstreis is voor de familie Meiland een traditie waar het hele gezin naar uitkijkt. Martien, Erica, Maxime en Montana pakken hun koffers om dit keer naar het magische IJsland te reizen en daar het IJslandse kerstfeest Jól te vieren. De familie bezoekt o.m. de hoofdstad Reykjavik en de Golden Circle en ze vliegen naar het noorden om de meest afgelegen kerstwinkel van de wereld te bezoeken.

'Kerst met de familie Meiland', om 20.30 uur op Play.

