'Bargain Block: New Orleans' vanaf zaterdag op HGTV

Huizenflippers Keith en Evan renoveerden de afgelopen zeven jaar een groot aantal huizen in Detroit. Nu nemen ze de grootste gok van hun leven door hun hele business te verhuizen naar New Orleans, waar de markt een stuk anders (en prijziger) is. Kunnen ze daar net zo succesvol zijn?

Ze beginnen met een duplex-woning die erg charmant is, maar ook klein en vervallen. Vooral de fundering is een probleem, iets waar ze in Detroit nooit last van hadden. Daarnaast is de woning een zogeheten ‘shotgun house’ wat betekent dat het smal en lang is en je via de ene kamer bij de andere moet komen. Omdat de vierkantemeterprijs in New Orleans vrij hoog is, besluiten ze een stuk aan het huis te bouwen met twee verdiepingen, zodat het huis ook minder langgerekt wordt. Het resultaat mag er wezen en krijgt veel positieve reacties van de buurt. Maar of hun project echt succesvol is, weten ze pas als ze het op de markt zetten en er kopers komen. Kunnen ze winst maken op hun investeringen? Of is huizen flippen in The Big Easy niet zo makkelijk?

