Nieuwe coaches. Nieuw decor. Nieuwe twists. Nieuwe energie. 'The Voice' gaat harder dan ooit!
In het hart van de Speciale Interventie-eenheden in nieuwe fictiereeks van VRT 1
Els van Doesburg over haar liefde voor Peter De Roover in 'Maison Verhulst'

'Bargain Block: New Orleans' vanaf zaterdag op HGTV

donderdag 29 januari 2026
Foto: © HGTV 2026

Huizenflippers Keith en Evan renoveerden de afgelopen zeven jaar een groot aantal huizen in Detroit. Nu nemen ze de grootste gok van hun leven door hun hele business te verhuizen naar New Orleans, waar de markt een stuk anders (en prijziger) is. Kunnen ze daar net zo succesvol zijn?

Ze beginnen met een duplex-woning die erg charmant is, maar ook klein en vervallen. Vooral de fundering is een probleem, iets waar ze in Detroit nooit last van hadden. Daarnaast is de woning een zogeheten ‘shotgun house’ wat betekent dat het smal en lang is en je via de ene kamer bij de andere moet komen. Omdat de vierkantemeterprijs in New Orleans vrij hoog is, besluiten ze een stuk aan het huis te bouwen met twee verdiepingen, zodat het huis ook minder langgerekt wordt. Het resultaat mag er wezen en krijgt veel positieve reacties van de buurt. Maar of hun project echt succesvol is, weten ze pas als ze het op de markt zetten en er kopers komen. Kunnen ze winst maken op hun investeringen? Of is huizen flippen in The Big Easy niet zo makkelijk?


'Bargain Block: New Orleans', vanaf vrijdag 30 januari om 21.30 uur op HGTV.


Het Beste Uit De Evergreen Top 1000
CD
MNM Big Hits - Best Of 2025
CD
Helmut Lotti Goes Classic
CD
Persbericht HGTV
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo Play Crime logo

In de zomer van 1976 zit de NYPD een man achterna die op koppels in geparkeerde auto's schiet. Hij tart de stad met angstaanjagende brieven totdat de politie een tip krijgt over een verdachte die de hond van een buurman heeft doodgeschoten.

'The Mark of a Serial Killer', om 20.30 uur op Play Crime.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 08:20
    De Raad van Soekie
    13:00
    VRT NWS journaal 13u
  • 06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
    13:00
    Winterbeelden
  • 08:25
    De Chimera Wachters
    12:55
    Mega Mindy
  • 08:20
    VLOGLAB Crazy #Stories
    19:00
    VTM Nieuws
  • 08:00
    Geen uitzending
    12:30
    Ambulance
  • 06:00
    Qmusic
    18:35
    Animal Control
  • 07:00
    Willy
    10:00
    Geen uitzending
  • 01:05
    Geen uitzending
    15:10
    Baywatch
  • 06:00
    Joe
    14:55
    Geen uitzending
  • 06:00
    Nostalgie: The Warming-up Show & Sta Op! met Véronique De Kock
    12:30
    De Tafel van Gert
  • 08:00
    Geen uitzending
    12:25
    NCIS
  • 07:55
    Seal Team
    12:30
    See
  • 08:05
    De Chalet aan zee
    12:35
    Body Shockers
  • 08:25
    Snapped
    11:45
    Amish Affair
  • 04:23
    Herhalingslus
    10:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:17
    Het appartement
    10:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:00
    Chris Cooks Cymru
    12:50
    Bon Appetit
  • 08:05
    Midsomer Murders
    12:10
    Darby and Joan
  • 07:40
    Below Deck
    12:40
    Storage Wars
  • 08:10
    Goedemorgen Nederland
    13:00
    NOS Journaal
  • 08:00
    BinnensteBuiten
    13:00
    NOS Journaal
  • 08:20
    Grizzy en de Lemmingen
    13:00
    Saïd & Anna