Zondag in 'Viva l'Umanità!': Safe Passage van Libanon naar Italië

Al te vaak klinkt bij ons de roep om opvang in eigen regio. Maar veruit de meeste opvang vindt al plaats in de nabijgelegen landen. Zo vangt Libanon maar liefst 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen op, terwijl het land zelf maar zes miljoen inwoners heeft, en dat zet de voorzieningen hevig onder druk.

Door de zware economische crisis en sociale onrust zijn de levensomstandigheden voor vluchtelingen onhoudbaar geworden. Inmiddels zet Libanon vluchtelingen uit naar Syrië en proberen mensen opnieuw te vluchten op onveilige boten om zo Europa te bereiken. Voor sommigen is er een ‘safe passage’ via een humanitair corridor. Deze is opgezet door kerkelijke organisaties in Italië, waaronder de protestantse Waldenzen en het katholieke Sant’Egidio.

Daniel en Ilyas, twee Syrische broers en Jihad en Safiya met hun drie dochters worden gevolgd vanuit Libanon naar een nieuw begin in Italië, waar ze gastvrij worden ontvangen en begeleid bij hun integratie door gemeenschappen en individuele burgers

