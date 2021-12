Zondag in 'Podium Witteman': Matthias Havinga en Duo Amal

Paul Witteman ontvangt organist Matthias Havinga, de 11-jarige pianisten Ziya Shao en Sofia Tinsman, Duo Amal, en Club Classique.

Matthias Havinga is organist van de Oude Kerk in Amsterdam, waar Jan Pieterszoon Sweelinck ooit zijn internationale roem vergaarde. Dit jaar is de grootste componist die Nederland ooit heeft gekend 400 jaar geleden overleden, maar de arme Sweelinck heeft een serieus imagoprobleem. De meeste mensen kennen hem alleen van straatnamen, en weten bijvoorbeeld niet dat Sweelinck de aartsvader is van de Noord-Duitse orgeltraditie en daarmee een belangrijke voorloper is geweest van Johann Sebastian Bach. De bevlogen Matthias Havinga legt uit waarom we toch vooral meer naar Sweelinck moeten gaan luisteren!

In Pauls Jonge Helden horen we deze week twee 11-jarige pianisten uit Rusland: Ziya Shao en Sofia Tinsman. Beiden studeren in Moskou aan de befaamde Gnessin Special School of Music – leverancier van beroemde klavierleeuwen as Daniil Trifonov en Jevgeni Kissin. In 'Podium Witteman' spelen ze een deel uit de filmmuziek voor 'De sneeuwstorm' van Georgi Vasiljevitsj Sviridov, bewerkt voor voor piano vierhandig.

Het Palestijns/Israëlisch Duo Amal bestaat uit de pianisten Yaron Kohlberg en Bishara Haroni. De twee pianisten hebben elkaar leren kennen in Jerusalem en vormen sinds 2008 een duo dat naast hun muziek ook een boodschap van vrede wil uitdragen. Amal betekent in het Arabisch hoop. Hun eerste optreden was tijdens een vredesconcert in het operahuis van Oslo. In Podium Witteman speelt Duo Amal een gedeelte van de schitterende Fantasie in f klein voor piano vierhandig van Franz Schubert.

Floris Kortie vertelt het verhaal van 'Het Zwanenmeer', het sprookje dat door Pjotr Ilitsj Tsjaikovski is omgetoverd tot het beroemdste ballet ooit. Club Classique, onze officieuze huisband nr. 2, omlijst zijn verhaal met heerlijke oorwurmen uit Tsjaikovski’s orkestmuziek.

In de 'Podium Witteman Podcast' staat deze week het carillon centraal. Floris Kortie praat met beiaardier Boudewijn Zwart en percussionist Herman Rieken over dit imponerende instrument. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

In 'Podium Witteman Extra' kunt u kijken naar een documentaire die Jellie Dekker in 2012 maakte n.a.v. de 450ste geboortedag van Jan Pieterszoon Sweelinck. De film speelt zich af in en rondom de Oude Kerk in Amsterdam, waar Sweelinck meer dan 40 jaar werkte als vaste organist. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 12 december van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.