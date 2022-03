Zondag in 'Podium Witteman': Johan de Meij, Brandt Attema en Amsterdam Brass

Paul Witteman ontvangt componist Johan de Meij, cellist Fama Koning en pianist Bas Verheijden, pianist Andrea Vasi en slagwerker Veysel Dzhesur, trombonist Brandt Attema met Amsterdam Brass, percussionist Konstantyn Napolov en altviolist Dana Zemtsov, en Fuse!

De Oekraïense percussionist Konstantyn Napolov en de Mexicaans-Russische altviolist Dana Zemtsov spelen het wiegelied Nana van Manuel de Falla.

Johan de Meij is een van de meest succesvolle componisten van Nederland. Ooit! Maar niet zoveel mensen kennen hem. De Meij componeert en arrangeert voor blaasorkesten in alle soorten en maten en zijn werk staat wereldwijd veelvuldig op de lessenaars bij zowel professionele als amateurorkesten. Johan de Meij woont in de VS maar is dit weekend in het land voor de Europese première van zijn Canticles, voor bastrombone, harp en brassband. In 'Podium Witteman' horen we een lang fragment, gespeeld door Brandt Attema en Amsterdam Brass.

Pauls Jonge Held is deze week de 16-jarige celliste Fama Koning. Eerder speelde ze al tijdens het Kinderprinsengrachtconcert, begeleid door het Nationale Jeugdorkest Nederland. Samen met pianist Bas Verheijden brengt ze het meeslepende Salut d’Amour van de Britse componist Edward Elgar ten gehore.

Hoe Turks is Mozarts Rondo alla Turca? Floris duikt in de geschiedenis van dit overbekende stuk. Pianist Andrea Vasi en slagwerker Veysel Dzhesur spelen het werk en benadrukken hierbij de Turkse wortels.

Mike blikt terug op de bewogen afgelopen weken. Net voordat de cultuursector weer open mocht kreeg hij corona en er brak een gruwelijk oorlog in Oekraïne uit. Hij heeft deze roerige tijden omgezet in een nieuwe compositie.

En Fuse komt deze keer met een persoonlijk verhaal van cellist Mascha en altviolist Adriaan. In het afgelopen jaar zijn ze allebei verblijd met de komst van een kind. Hoe heeft deze belangrijke levensgebeurtenis hun spel en muziekbeleving veranderd?

In de 'Podium Witteman Podcast' gaat het deze week over de ouverture. Wat oorspronkelijk de opening van een opera is, werd al snel een op zichzelf staand orkestwerk. Operakenner Hein van Eekert bespreekt de mooiste ouvertures. De Podium Witteman Podcast verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 13 maart van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.