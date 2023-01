Zondag in 'Podium Klassiek': Valentijn Jeukendrup, Nicolas van Poucke en Club Classique

Floris Kortie, Dieuwertje Blok en Mike Boddé ontvangen cellist Valentijn Jeukendrup, pianist Nicolas van Poucke, en Club Classique.

In deze speciale kinderuitzending wordt het een beestenboel. De studio is veranderd in de meest muzikale dierentuin van het land. In een studio vol kinderen speelt Club Classique het Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saëns. De jonge cellist Valentijn Jeukendrup laat zijn cello klinken als een vlinder. En meesterpianist Nicolas van Poucke geeft twee kinderen hun eerste pianoles!

Ook de presentatoren zijn dol op dieren. Dieuwertje bijvoorbeeld weet alles over nijlpaarden. Mike zingt een lied over zijn favoriete dierentuin: Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. En Floris laat zich inspireren door de dansende dieren in de Disney film 'Fantasia' en presenteert de-grote-staan-of-zitten-quiz!

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 8 januari van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.