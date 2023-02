Zondag in 'Podium Klassiek': Orville Breeveld & Claron McFadden

Floris Kortie, Dieuwertje Blok en Mike Boddé ontvangen presentator Orville Breeveld, zangeres Claron McFadden, violist Romuald Grimbert-Barré en pianist Lestari Scholtes, het Greci-Bruno Duo, violist Gordan Nikolić, altviolist Timothy Ridout en het Nederlands Kamerorkest, en het Artvark Saxophone Quartet.

Presentator Orville Breeveld gaat in de televisieserie ‘Nieuwe blik terug’ op zoek naar belangrijke kunstenaars van kleur in de Europese geschiedenis. In 'Podium Klassiek' vertelt hij over de Franse componist Joseph Bologne Chevalier de Saint-George, die leefde in de tijd van Mozart. Hij was een meester in schermen en vioolspelen en vocht mee in de Franse Revolutie. Kortom, een leven als in een avonturenroman. De Franse violist Romuald Grimbert-Barré laat horen hoe mooi en virtuoos zijn muziek is. Pianist Lestari Scholtes begeleidt hem.

Elk jaar organiseert het Grachtenfestival in Amsterdam een concours voor alle studenten van de Nederlandse conservatoria, waarbij het bijzonder is dat elk instrument of ensemble mee mag doen. Zo worden er violisten met saxofoonkwartetten en fluitisten met slagwerktrio’s vergeleken. De winnaar dit jaar is het Greci-Bruno Duo, twee Italianen die viool en cello spelen.

De Engelse altviolist Timothy Ridout is een rising star op de internationale podia. Momenteel is hij in Nederland voor concerten met violist Gordan Nicolić en het Nederlands Kamerorkest. In Podium Klassiek spelen ze samen de Sinfonia Concertante van Mozart, een van de mooiste concerten die Mozart schreef.

Zangeres Claron McFadden is een van de meest veelzijdige zangeressen van Nederland, klassiek en jazz en dat in allerlei stijlperiodes van oude tot nieuwe muziek. In haar nieuwe programma met het Artvark Saxophone Quartet heeft ze zich laten inspireren door teksten die het leven bezingen vanuit vrouwelijk perspectief. In Podium Klassiek horen we een voorproefje.

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 19 februari van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.